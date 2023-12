L’esercito di Israele esprime soddisfazione per i risultati ottenuti dai raid perpetrati nella Striscia di Gaza nella notte tra il 25 e il 26 dicembre. L’Idf racconta di aver colpito oltre 100 obiettivi di Hamas, ma ci sono stati nuovi scontri anche in Cisgiordania.

Bombardamenti a Gaza: raid nella notte nel sud della Striscia

La nota emittente araba di ‘Al-Jazeera’ ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla guerra in corso in Medio Oriente. Nel mezzo della notte fra ieri e oggi, infatti, Israele ha nuovamente colpito il sud della Striscia di Gaza con pesanti bombardamenti. Dalle informazioni che arrivano dai media locali, l’idf avrebbe concentrato i suoi sforzi in particolare sulle aeree del campo profughi di al-Maghazi e vicino a Bureij e Nuseirat. Poi altri raid sono stati portati a termine a Rafah e a Khan Younis.

Bombardamenti a Gaza: l’attacco del’idf

Il rapporto dell’Idf spiega che una cellula terroristica di Hamas aveva provato a posizionare materiale esplosivo vicino ad un carro armato israeliano a Jabalia, ma la bomba è stata disinnescata. Un raid di Israele ha poi colpito oltre 100 obiettivi di Hamas, tenendo fede alla promessa fatta dal premier Benjamin Netanyahu: “Israele intensficherà la lotta nei prossimi giorni”.