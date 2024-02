Medio Oriente, rispunta Sinwar in Egitto: "Sta lavorando alle trattative sull...

Sinwar sarebbe riuscito a passare in Egitto: da lì starebbe gestendo le trattative di tregua della guerra

Di Yahya Sinwar non si avevano notizie ormai da qualche settimana. Il capo di Hamas stanziato a Gaza e braccato dalle forze di Israele sarebbe ora riuscito ad arrivare in Egitto passando dai tunnel sotterranei di Rafah e avrebbe portato con sè alcuni ostaggi: “Sta mandando messaggi ai vertici di Hamas per le trattative di tregua”.

Sinwar è in Egitto: la notizia dei media arabi

Non solo Yahya Sinwar è vivo, ma sarebbe ancora pienamente operativo. È questa la notizia che rimbalza stamane sui quotidiani arabi che raccontano dello sbarco del capo di Hamas in Egitto. Sinwar sarebbe passato dai tunnel sotto Rafh insieme ad alcuni ostaggi e ora si troverebbe nell’area de Il Cairo. Da lì sta mandando messaggi ai vertici di Hamas all’estero per gestire le operazioni sulla possibile tregua con Israele.

Le trattative di tregua: parla Netanyahu

E a proposito della tregua, a parlarne è stato ancora una volta il premier israeliano Benjamin Netanyahu che ieri ha rilasciato alcune nette dichiarazioni sull’argomento. “Il rilascio degli ostaggi non può avvenire ad ogni costo” – ha ribadito con forza il politico di Tel Aviv che prende forza dal nuovo veto Usa in Consiglio di Sicurezza dell’Onu. Gli americani, infatti, hanno ribadito che: “Non è il momento di una tregua permanente”.