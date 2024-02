Guerra Israele-Hamas, l'Idf diffonde un video di Sinwar: era nascosto in un tunnel di Gaza

Le immagini diffuse dall’Idf testimoniano la presenza di Yahya Sinwar in un tunnel sotto Gaza e, secondo l’esercito di Israele, proprio sotto la città di Khan Younis. Il capo di Hamas si nasondeva in quell’area all’inizio della guerra: il video risale infatti allo scorso 10 ottobre.

Israele, diffuso video di Sinwar: le immagini

Le immagini non sono chiarissime, ma raffigurerebbero secondo quanto appreso, proprio il capo dei capi di Hamas: Yahya Sinwar. L’Idf ha postato nelle scorse ore un video sui propri canali social in cui vengono mostrate le immagini raccolte da una telecamera di sicurezza di Hamas, ora finita nelle mani di Israele: “Avvistato: Yahya Sinwar fugge e si nasconde nella sua rete di tunnel terroristici sotterranei mentre i civili di Gaza soffrono in superficie sotto il dominio del terrorismo di Hamas. Non esiste un tunnel abbastanza profondo in cui possa nascondersi”. Il video, che mostra Sinwar solo girato di spalle e in compagnia della sua famiglia, risale allo scorso 10 ottobre.

Israele, diffuso video di Sinwar: dove si trova il capo di Hamas

“Durante le operazioni di un’unità speciale è stato scoperto un video in un tunnel da una telecamera di sicurezza installata lì” – racconta il portavoce dell’esercito israeliano Daniel Hagari nel corso di un briefing – “Il filmato mostra il leader di Hamas e assassino di massa, Yahya Sinwar, che fugge con i suoi figli e una delle sue mogli”. Sinwar, adesso, non si troverebbe più a Gaza e proprio nella giornata di ieri era arrivata notizia che il leader di Hamas si sarebbe spostato al Cairo per incontrare i vertici egiziani.