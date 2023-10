Dietro Hamas, sopra Hamas. Noto come Yahya Sinwar, il suo vero nome è Yahya Ibrahim Hassan Sinwar. È nato in un campo profughi nel 1962 e ha frequentato l’Università islamica di Gaza, dove diventa esperto del mondo ebraico. Ora è il capo del gruppo fondamentalista palestinese islamista di estrema destra che dalla mattina di sabato 7 ottobre ha in mano le vite dei centotrenta ostaggi israeliani, rapiti dopo l’attacco a sorpresa lanciato contro Israele.

Le origini di Yahya Sinwar

Yahya Sinwar è stato arrestato per la prima volta nel 1982: aveva vent’anni anni e frequentava l’università. Fu in quell’occasione che conobbe alcuni attivisti palestinesi, decidendo di raccogliere la loro causa unendosi a loro. Nel 1985 fondò il ramo di sicurezza di Hamas, gruppo mirato a punire tutti coloro che trasgrediscono il mos maiorum – non ce ne vogliano i Romani – palestinese e coloro che sono sospettati di collaborare con Israele. In pochi anni si aggiudicò il soprannome di «macellaio di Khan Younis» – dov’era il campo profughi in cui è nato – per il numero di esecuzioni da lui ordinate o eseguite.

Yahya Sinwar, «acerrimo nemico degli egiziani»

Il secondo arresto arrivò sei anni dopo, nel 1988: fu incarcerato in una prigione israeliana, ma nel 2011 venne rilasciato tra i mille prigionieri palestinesi scambiati con un solo soldato israeliano, Gilad Shalit, catturato nel 2006 e tenuto in ostaggio a Gaza per cinque anni. Secondo fonti israeliane, Sinwar è un «acerrimo nemico degli egiziani»: sostenitore degli affiliati dello Stato islamico che combattono contro l’esercito egiziano nel deserto del Sinai, favorisce inoltre relazioni più strette con l’Iran.

Yahya Sinwar, il più alto funzionario di Hamas

Nel marzo 2021, Yahya Sinwar è stato eletto per un secondo mandato di quattro anni come capo dell’ufficio politico di Gaza: divenuto il più alto funzionario di Hamas a Gaza e l’effettivo governante della Striscia, è il secondo membro più potente di Hamas dopo Ismail Haniyeh.