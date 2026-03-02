Medvedev, Rublev e altri costretti a restare a Dubai: le opzioni per lasciare gli Emirati

Un gruppo di oltre 40 persone tra tennisti, arbitri e staff è rimasto a Dubai per la sospensione dei voli: l'Atp segue la situazione e propone alternative di viaggio via terra, ma i rischi sono concreti

Una serie di eventi bellici in Medio Oriente ha avuto ripercussioni dirette sul circuito tennistico: diversi atleti e membri del personale sono rimasti bloccati a Dubai a causa della sospensione dei collegamenti aerei. La sospensione è stata disposta dopo un’ondata di attacchi che ha interessato l’area e ha portato alla chiusura dello spazio aereo come misura cautelare.

Tra i presenti negli Emirati ci sono nomi di spicco del circuito: oltre a Daniil Medvedev, vincitore del torneo ATP 500 di Dubai, figurano Andrey Rublev, Tallon Griekspoor e diversi specialisti del doppio. L’evento ha costretto l’ATP a entrare in contatto continuo con i giocatori e le autorità locali per valutare sicurezza e soluzioni logistiche.

Contesto e cause del fermo

Le misure restrittive che hanno determinato l’impossibilità di decollare sono scaturite da un’escalation militare nella regione. In seguito a scambi di attacchi e allanci di missili, le autorità emiratine hanno scelto di sospendere i voli in entrata e in uscita da Dubai e Abu Dhabi. Questo ha generato una situazione in cui oltre quaranta persone legate al torneo si sono trovate senza la possibilità immediata di tornare alle proprie destinazioni.

Chi è rimasto a Dubai

Nel gruppo dei bloccati figurano giocatori di singolare e doppio, arbitri, membri dello staff e addetti al circuito. Nomi citati pubblicamente includono Daniil Medvedev, Tallon Griekspoor, Andrey Rublev, Marcelo Arevalo, Mate Pavic, Harri Heliovaara e Henry Patten. Anche giornalisti e personale tecnico risultano coinvolti, tutti in attesa di indicazioni sull’evolversi della situazione.

Le risposte dell’ATP e le opzioni proposte

L’ATP ha emesso un comunicato per rassicurare circa il monitoraggio costante degli sviluppi, sottolineando che la salute, il benessere e la sicurezza dei giocatori rimangono la priorità. Tra le possibili soluzioni esplorate ci sono percorsi alternativi via terra per raggiungere Paesi dove lo spazio aereo è ancora operativo, ma queste opzioni presentano complicazioni logistiche e rischi.

Rotte terrestri: pro e contro

Due rotte principali sono state valutate: un trasferimento verso l’Oman e uno verso l’Arabia Saudita. Il viaggio verso Mascate richiede circa cinque-sei ore di auto, ma le fonti raccolte indicano code ai valichi di frontiera e limitazioni amministrative, come il divieto per veicoli con targa emiratina di attraversare il confine senza permessi specifici. La tratta verso Riyadh è più lunga, oltre le dieci ore, e presenta tratti stradali dissestati che rendono il trasferimento sconsigliabile senza adeguata preparazione.

Raccomandazioni pratiche

Per questi motivi l’ATP ha suggerito agli atleti di rimanere nelle strutture alberghiere messe a disposizione dagli organizzatori, che hanno garantito vitto e alloggio. La scelta riflette la preferenza per soluzioni a basso rischio fino a quando non ci saranno aggiornamenti certi sulle riaperture dei cieli o su altre opzioni sicure di evacuazione.

Esperienze dirette e impatto sportivo

I racconti dei tennisti e del personale forniscono un quadro umano della difficoltà: il doppista finlandese Harri Heliovaara ha descritto le complicazioni pratiche di un’eventuale fuga via terra, tra permessi, ingorghi e limiti alla circolazione. Nonostante queste difficoltà, ha anche evidenziato che gli organizzatori stanno provvedendo a ospitalità e assistenza, e che la vita nella città appare al momento gestibile sotto molti aspetti.

Conseguenze sul calendario e sugli impegni

Un’altra preoccupazione riguarda l’impatto sportivo: la possibilità di perdere appuntamenti importanti come il primo Masters 1000 della stagione a Indian Wells è reale per chi non riuscisse a lasciare gli Emirati in tempo. La situazione, quindi, non è solo di natura logistica o di sicurezza immediata, ma porta con sé anche ricadute professionali per i giocatori coinvolti.

Il caso parallelo di Doha

Non solo Dubai: anche a Doha alcuni atleti, come Holger Rune impegnato in una riabilitazione, hanno vissuto momenti di ansia per missili e allarmi notturni. Le autorità locali hanno invitato la popolazione a restare al riparo, con conseguente sospensione dei collegamenti per molte persone presenti nella regione.

Prossimi sviluppi e cosa attendersi

La situazione rimane fluida: l’ATP continua a monitorare e a mantenere un canale diretto con i giocatori e le autorità locali. Ogni decisione sui trasferimenti sarà presa in funzione delle indicazioni delle compagnie aeree e delle autorità competenti. Nel frattempo, la linea guida prevalente resta la prudenza, con la permanenza in albergo quando l’uscita sicura non può esser garantita.

Mentre si attendono sviluppi, la comunità tennistica segue con attenzione la situazione e si prepara a risposte rapide qualora le condizioni lo permettano.