Dmitry Medvedev espone la linea di Putin senza freni: "L'Ucraina scomparirà, non ne ha bisogno nessuno"

Dmitry Medvedev senza freni: “L’Ucraina scomparirà, non ne ha bisogno nessuno”. Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca lo ha scritto sulla sua pagina Vkontakte. Ha siegato Medvedev: “L’Ucraina cesserà di esistere. Perché l’Ucraina scomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno”. L’ex presidente russo ha anche spiegato che né l’Europa, né Usa, né l’Africa e l’America Latina, né l’Asia, né la Russia hanno bisogno di una repubblica post-sovietica.

“L’Ucraina, guidata dall’élite nazista, non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini. La nuova Piccola Russia del modello del 1991 è costituita da territori tagliati artificialmente, molti dei quali sono originariamente russi, strappati accidentalmente nel 20esimo secolo”. Poi la rivendicazione territoriale: “Su questi territori vivono milioni di nostri connazionali che da anni subiscono discriminazioni da parte delle autorità di Kiev”.

Uno stato che è “solo un malinteso”

E in chiosa: “Sono loro che proteggiamo nel corso dell’operazione militare speciale, distruggendo senza pietà il nemico. Ma i pezzi di Russia, chiamati Ucraina in base ai confini del 1991, sono solo un malinteso generato dal crollo dell’Urss”. E infine: “Abbiamo bisogno della Grande Grande Russia e non della sotto-Ucraina“.