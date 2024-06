Danilo Bertazzi, diventato famoso per il personaggio di Tonio Cartonio della Melevisione, ha spiegato perché ha detto addio al programma per bambini. L’attore si è tolto qualche sassolino dalle scarpe, rivelando di essere andato in onda anche con la flebo sotto al costume.

Melevisione, Tonio Cartonio in onda con la flebo: la confessione

A distanza di 19 anni dal suo addio alla Melevisione, Tonio Cartonio, all’anagrafe Danilo Bertazzi, ha spiegato ai fan il motivo per cui ha abbandonato la famiglia del Fantabosco. Con un video affidato a TikTok, ha ammesso di aver lasciato il programma per bambini perché aveva perso se stesso. Ripercorrendo le sei stagioni alla Melevisione ha rivelato di essere arrivato ad andare in onda con una flebo nascosta sotto al costume.

Tonio Cartonio: addio alla Melevisione per salvare se stesso

Bertazzi ha candidamente ammesso di essere rimasto schiacciato dal personaggio di Tonio. Una volta tolti i panni di Cartonio, le persone che lo incontravano per strada lo riconoscevano solo per il programma per bambini. Aveva perso se stesso e l’addio alla Melevisione è stata l’unica strada possibile. Si è reso conto della situazione in cui era sprofondato quando è stato ricoverato per il primo intervento al cuore. E’ stato “preso per i capelli“, ma lui pensava comunque al lavoro. Temeva di essere sostituito, motivo per cui è andato in onda anche con la flebo sotto al costume.

Perché Tonio Cartonio è andato in onda con la flebo?

Tonio Cartonio ha raccontato:

“Sono tornato, ma non stavo bene. Gli autori si sono inventati una strana malattia del Fantabosco, così per un po’ di tempo avevo modo di stare disteso nel letto con il pigiamone e coperto. Dovete sapere che sotto il pigiama avevo tutte le cannule per le flebo che facevo tutti i giorni. La mia volontà era quella di tornare per paura di essere fuori dal programma”.

Quando si è reso conto di aver preso se stesso, sia sul piano professionale che su quello privato, Danilo ha detto addio al suo Tonio e alla Melevisione.