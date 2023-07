Meloni a Washington, l'incontro con Biden alla Casa Bianca: "Siamo diventati amici"

C’è totale sintonia tra Joe Biden e Giorgia Meloni, che si sono incontrati nello studio Ovale della Casa Bianca in occasione della visita della Presidente del Consiglio negli Stati Uniti. Tra i temi dell’incontro i rapporti con la Cina e con l’Africa.

Meloni a Washington: l’incontro con Joe Biden

Un’ora e mezza di sorrisi e battute, un clima disteso quello dell’incontro tra Giorgia Meloni e Joe Biden. “Non mi sento Cenerentola” ha detto lei ai giornalisti prima di entrare a colloquio con il Presidente americano: “Sono consapevole del mio ruolo e del paese che rappresento”.

La premier ha voluto inoltre sottolineare come i rapporti tra Italia e Stati Uniti vadano oltre i colori politici, confermando la sintonia con i Repubblicani nonostante su alcuni temi i punti di vista siano diversi.

I temi del colloquio

Al centro del colloquio i rapporti con la Cina sui quali però pare non ci siano state pressioni da parte dell’America: “Gli Stati Uniti non ci hanno mai posto la questione di cosa debba fare l’Italia” ha voluto precisare Meloni annunciando di aver messo in agenda una visita a Pechino.

Sul tavolo anche il tema della sicurezza alimentare, il G7 e l’attenzione verso l’Africa. Complessivamente Meloni, al termine dell’incontro, si è detta “orgogliosa” del contributo che gli italiani hanno dato alla storia americana.