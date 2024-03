Meloni: accordo con Egitto è miglior modo per contrastare migrazioni

Cairo, 17 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al summit Ue-Egitto al Cairo, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un'intesa come quella siglata oggi tra Ue ed Egitto "è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio - ...

Cairo, 17 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta al summit Ue-Egitto al Cairo, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Un’intesa come quella siglata oggi tra Ue ed Egitto “è il modo migliore per far fronte al flusso migratorio – ha detto Meloni – apprezziamo gli sforzi dell’Egitto in questo senso e aspiriamo a lavorare insieme più di prima per aiutare gli Stati di origine e quelli di passaggio” con “cooperazione, investimenti e assistenza per prevenire l’immigrazione illegittima e per aiutare questi Stati a fronteggiare i trafficanti di migranti”.

“Ursula von der Leyen conosce bene la posizione dell’Italia e il suo appoggio e può sempre contare su di noi” ha detto la premier.

Meloni è arrivata oggi al Cairo, nell’ambito della missione europea guidata da Ursula von der Leyen che ha portato alla firma di una Dichiarazione per il rafforzamento del partenariato strategico con Bruxelles e a un pacchetto di ‘aiuti’ da 7,4 miliardi. Parallelamente, l’Italia ha siglato una decina di intese con il Cairo nell’ambito del Piano Mattei, che vede l’Egitto tra i “Paesi prioritari”.