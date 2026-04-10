Meloni alla Camera e al Senato: nessun rimpasto, il governo continuerà il mandato

Meloni ribadisce che non ci saranno dimissioni né rimpasti e chiede collaborazione per riforme su giustizia e sicurezza , mentre le opposizioni intensificano le critiche e invocano il cambiamento

L’intervento della presidente del Consiglio in aula, prima alla Camera e poi al Senato, ha tracciato una linea netta: nessuna dimissione, nessun rimpasto, e l’intenzione di governare per l’intero mandato. In un contesto segnato da accuse e tensioni, la premier ha ribadito la collocazione internazionale dell’Italia come un elemento di continuità e ha richiamato la necessità di non abbandonare il cantiere della riforma della giustizia dopo il risultato referendario di marzo, auspicando soluzioni concrete e collaborazione tra istituzioni.

Le linee presentate dalla premier

Nell’informativa la presidente ha toccato più dossier: dalla politica estera alla sicurezza interna, passando per sanità, lavoro e casa. Ha sottolineato che la posizione internazionale italiana resta coerente con gli ultimi decenni e ha ribadito appelli a interlocuzioni chiare con i partner, citando il ruolo dell’Italia in missioni internazionali come impegno storico per la stabilità.

Sul fronte interno ha elencato interventi per le liste d’attesa in sanità, un piano casa con l’obiettivo di oltre 100mila alloggi in dieci anni, e misure per contrastare il lavoro povero e rafforzare la contrattazione collettiva.

Misure per ordine pubblico e lotta alla criminalità

Tra le iniziative annunciate, la ridistribuzione delle risorse per aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, la riorganizzazione dell’attività amministrativa e l’introduzione della figura dell’ausiliario di polizia e carabinieri. È stata inoltre paventata l’assunzione di 10mila unità volontarie in ferma prefissata per supportare i controlli sul territorio. La premier ha proposto inoltre la piena applicazione di progetti legislativi come quello della commissione Antimafia per togliere la potestà genitoriale ai boss, definendolo un passo concreto per costruire anticorpi istituzionali contro le infiltrazioni della criminalità.

Attacchi e repliche dall’opposizione

La reazione delle forze di opposizione è stata immediata e dura. I principali leader hanno accusato l’esecutivo di aver esaurito la spinta politica e di aver collezionato fallimenti su temi chiave come Industria 4.0 e il rapporto con grandi gruppi come Stellantis. Dalla segretaria del Pd alle forze progressiste sono arrivate contestazioni sul piano internazionale, con richieste di condanna più netta verso azioni militari e alleanze che, secondo alcuni, non rispettano la sensibilità dell’opinione pubblica. Altri hanno definito il discorso come l’apertura di una campagna elettorale permanente e hanno invocato responsabilità sulle nomine e gli scandali recenti.

Le criticità portate in Aula

Più nello specifico, alcuni esponenti dell’opposizione hanno richiamato la questione della precarietà del lavoro, contestando i numeri e invitando a misurare i risultati con dati verificabili. Altri hanno puntato il dito su episodi di possibile conflitto di interessi emersi in Parlamento, chiedendo verifiche e trasparenza sulle partecipazioni societarie di alcuni deputati. Le tensioni si sono manifestate anche nelle procedure d’aula, con richieste di ricognizione delle pratiche regolamentari dopo l’espulsione di parlamentari che avevano occupato una sala stampa per opporsi a iniziative considerate incompatibili con la Costituzione.

Linee di conflitto su esteri e giustizia

Il dibattito ha avuto due fili rossi: politica estera e riforma della giustizia. Sul piano internazionale, l’opposizione ha rimproverato alla maggioranza l’approccio verso leader stranieri e situazioni belliche, chiedendo prese di posizione più nette contro escalation che producono vittime civili. Sul fronte giudiziario, il risultato referendario di marzo ha riaperto la discussione: la premier ha chiesto di non abbandonare il processo di cambiamento per affrontare la deriva correntizia e lo strapotere di alcune componenti della magistratura, mentre i critici sostengono che le proposte maggioritarie abbiano violato equilibri costituzionali e meritino un riesame politico.

Toni e conseguenze pratiche

Nel corso della seduta sono emerse richieste trasversali di moderazione dei toni, con inviti a trasformare lo scontro in proposte concrete. Pur tra voci nette e repliche accese, la premier ha difeso la sua linea sostenendo di voler tradurre il segnale del voto popolare in una spinta riformatrice, non in una resa. Le opposizioni invece tengono insieme critiche sul metodo e sull merito, proponendo di fatto una strategia volta a frammentare la maggioranza o a incalzare il governo fino alle prossime scadenze politiche.

Prospettive immediate

Alla luce del confronto in aula, il futuro politico appare segnato da due dinamiche contrapposte: da una parte la volontà dichiarata di proseguire l’azione di governo fino al termine del mandato, dall’altra la determinazione dell’opposizione a capitalizzare il dissenso e a mantenere alta la pressione su temi sensibili. Le possibilità di collaborazione su questioni concrete come sanità e casa restano aperte, ma dipenderanno dalla capacità di tradurre gli annunci in misure operative e dalla disponibilità a un confronto istituzionale meno conflittuale.