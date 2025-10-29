Meloni Attacca la Corte dei Conti: Polemica sul Ponte sullo Stretto

Il dibattito sul Ponte sullo Stretto si intensifica dopo che la Corte dei conti ha rifiutato di registrare la delibera del CIPESS, che approvava il progetto definitivo. La reazione della premier Giorgia Meloni e dei membri del governo è stata immediata e decisa, evidenziando una sfida aperta alla magistratura contabile.

Le reazioni del governo

Giorgia Meloni ha espresso la sua indignazione riguardo alla decisione della Corte, definendola un’ulteriore invasione di campo nelle competenze del governo. Secondo la premier, l’atto rappresenta una violazione della giurisdizione, in quanto interferisce con le scelte politiche del Parlamento e dell’esecutivo. Meloni ha anche sottolineato come i ministeri interessati abbiano fornito risposte dettagliate ai rilievi sollevati, evidenziando un esempio di capziosità da parte dei giudici contabili, che hanno criticato l’invio di documenti voluminosi tramite link.

La posizione di Matteo Salvini

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha commentato la bocciatura del progetto definendola una grave scelta politica che danneggia il Paese. Nonostante il parere negativo della Corte, Salvini ha ribadito l’intenzione del governo di proseguire con il progetto, evidenziando i benefici attesi, come lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro. La sua determinazione è evidente: ha dichiarato che si procederà, promettendo di esplorare tutte le opzioni disponibili per avviare i lavori.

Le implicazioni legali e politiche

Nonostante il parere negativo della Corte, la legge consente al governo di proseguire il procedimento. In caso di rifiuto di registrazione, l’amministrazione può richiedere una deliberazione specifica dal Consiglio dei ministri, il quale può considerare l’atto di interesse pubblico e autorizzarne l’attuazione. Questo scenario solleva interrogativi sulla natura della separazione dei poteri e sul ruolo della magistratura contabile nel determinare quali opere siano strategiche per il Paese.

Critiche e sostegno all’opera

La decisione della Corte ha suscitato entusiasmo tra gli oppositori del progetto. Tra di essi, il leader di Avs, Angelo Bonelli, ha definito il rifiuto come una grande vittoria dello stato di diritto. Bonelli ha espresso l’intenzione di portare la questione alla Corte di giustizia dell’Unione Europea qualora il governo decidesse di andare avanti con il progetto. Tuttavia, la maggioranza di governo appare determinata a non farsi fermare, sostenuta da alleati come Antonio Tajani di Forza Italia, il quale ha affermato che non è accettabile che la magistratura contabile prenda decisioni su opere di tale importanza.

Prospettive future

La situazione attuale evidenzia una crescente tensione tra il governo e la magistratura. La premier Meloni ha annunciato riforme significative riguardanti la giustizia e la Corte dei conti, attualmente in discussione al Senato. Queste riforme, secondo Meloni, sono necessarie per contrastare quella che definisce un’invadenza intollerabile della magistratura, che non dovrebbe influenzare le scelte strategiche del governo.

Il governo Meloni si prepara a difendere il progetto del Ponte sullo Stretto. Tuttavia, il dibattito sull’equilibrio tra giustizia e politica continua a suscitare forti reazioni. La questione non è solo tecnica, ma coinvolge profonde implicazioni politiche e sociali. Ciò pone interrogativi sul futuro delle infrastrutture italiane e sul ruolo delle istituzioni nel processo decisionale.