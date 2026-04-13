Meloni critica Trump dopo l'attacco a Papa Leone XIV e cresce la polemica

La giornata politica italiana del 13 aprile 2026 è stata segnata dall’eco delle dichiarazioni di Donald Trump contro Papa Leone XIV. In un primo momento la presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha scelto un tono istituzionale inviando un messaggio di ringraziamento al pontefice per il suo viaggio in Africa e il suo richiamo alla pace.

Solo nelle ore successive, sotto la pressione delle opposizioni e di vaste reazioni pubbliche, la premier ha preso una posizione più netta, definendo quelle parole come «inaccettabili» nei confronti del capo della Chiesa cattolica.

Reazioni immediate e critiche politiche

La risposta di forze politiche e leader è stata rapida e dai toni spesso duri: il centrosinistra ha chiesto con fermezza un intervento chiaro da parte della premier, mentre esponenti del Movimento 5 Stelle e di altre forze hanno accusato Meloni di ritardo e di eccessiva prudenza.

Il dibattito politico si è concentrato non solo sul contenuto delle affermazioni di Trump ma anche sulla tempistica della risposta di Palazzo Chigi, percepita da molti come insufficiente rispetto alla gravità dell’attacco contro il pontefice.

Opposizioni e accuse alla premier

Leader come Giuseppe Conte e rappresentanti del Partito Democratico hanno rimarcato che una presa di posizione più tempestiva era doverosa, appellandosi all’identità religiosa e morale della presidente. Critiche analoghe sono arrivate da esponenti di altre forze politiche che hanno bollato il primo intervento come troppo tiepido, sostenendo che la difesa del Papa non può essere rimandata quando è in gioco il rispetto istituzionale e morale.

Il governo: divisioni di tono e calcolo politico

All’interno della maggioranza si sono registrate letture differenti dell’accaduto. Il vicepremier leghista ha condannato l’attacco a parole nette, sottolineando che attaccare il Papa non è utile né sensato, mentre altri ministri hanno scelto una linea più misurata. Il gruppo di Fratelli d’Italia ha espresso solidarietà al pontefice, ma il giudizio politico sulla condotta della premier è rimasto critico da parte di alcune opposizioni. Nella scelta comunicativa di Meloni hanno influito fattori di responsabilità istituzionale, equilibri di coalizione e la valutazione del sentiment popolare.

Fattori che hanno spinto alla condanna

Secondo osservatori parlamentari, la decisione di passare da una nota di cortesia a una condanna netta deriva da un mix di pressioni interne e dall’ampia riprovazione pubblica. Il timore di un danno elettorale o istituzionale, insieme alla volontà di riaffermare la posizione del governo sul ruolo della Chiesa come guida morale, ha convinto la premier a definire le parole del presidente Usa «inaccettabili», ribadendo il valore del richiamo alla pace pronunciato dal pontefice.

Voce della Chiesa e del Quirinale

La reazione del mondo cattolico è stata compatta nel difendere la figura del Santo Padre: la Conferenza Episcopale Italiana ha espresso rammarico per le parole rivolte a Papa Leone XIV e ha ricordato che il pontefice non è una controparte politica ma il Successore di Pietro, chiamato a servire il Vangelo e la pace. Anche singoli esponenti religiosi e religiosi ordinari hanno sottolineato come l’attacco rifletta l’incapacità di confrontarsi con una voce morale autorevole.

Il messaggio di Mattarella e il dibattito pubblico

Il presidente della Repubblica ha ribadito la sua sintonia con l’appello alla pace del pontefice, mostrando sostegno istituzionale alle posizioni che invitano al rispetto e al dialogo. Parallelamente, figure come padre Antonio Spadaro hanno interpretato l’attacco come segnale della rilevanza del Papa: se fosse irrilevante non riceverebbe simili attacchi. Questo contributo del mondo ecclesiale ha alimentato il confronto pubblico su quali parole siano legittime nel dibattito internazionale e su come i leader debbano misurare il loro linguaggio.

In conclusione, la vicenda ha messo in evidenza la delicatezza dell’incrocio tra politica estera, responsabilità istituzionale e sensibilità religiosa: da una parte la necessità di difendere il ruolo e la dignità del Santo Padre, dall’altra la dinamica interna alla maggioranza che ha guidato la progressiva rigidità della reazione ufficiale. Resta aperto il dibattito su tempi e modi della risposta pubblica, mentre le ripercussioni sulla scena internazionale continueranno a influenzare i rapporti tra Roma, il Vaticano e Washington.