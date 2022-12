Meloni: "Fare bene il mio lavoro per rompere tabù su donne"

Roma, 29 dic. (askanews) – Da donna “non credo che abbiamo dimostrato qualcosa arrivando alla Presidenza del Consiglio, credo che possiamo fare la storia facendolo bene, rompendo tutti i tabù che hanno accompagnato tanti decenni di pregiudizi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno.

A chi le chiedeva quale sia il valore aggiunto portato da donna alla presidenza del Consiglio, Meloni ha risposto: “Non lo posso dire io, lo devono dire gli altri.

Spesso chi lavora con me dice che sono una persona estremamente veloce, tendenzialmente le donne devono esserlo, sono abituate a far tutto con una mano. Spero di portare la concretezza come valore aggiunto”.

Alla domanda sul fatto che al congresso Pd concorrono due donne, per Meloni una risposta “non sarebbe corretta” ma “sicuramente sono contenta” perchè vuol dire che “si può fare”.