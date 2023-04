Meloni incontra Sunak a Downing Street: “Nuovo inizio per le relazioni tra Italia e Regno Unito”

Meloni incontra Sunak a Downing Street: “Nuovo inizio per le relazioni tra ...

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il primo ministro britannico Rishi Sunak a Downing Street. In questa circostanza, Sunak ha lodato la gestione dell’economia italiana avviata dal nuovo Governo guidato dalla leader di Fratelli d’Italia.

“È un nuovo inizio per le relazioni tra Italia e Regno Unito. Sono molto felice di essere qui. Possiamo fare un grande lavoro insieme”. A dirlo è stato il premier Meloni durante il suo incontro a Downing Street con il leader britannico Sunak.

Poco prima dei colloqui bilaterali tra i due leader, inoltre, anche il primo ministro di Londra ha rilasciato alcune dichiarazioni. Nel dare il benvenuto a Meloni, ha lodato la sua gestione economica della Penisola. “Voglio ringraziarti per la tua gestione molto attenta dell’economia italiana, cosa che ha portato stabilità in tempi di incertezza“, ha affermato Sunak in presenza della stampa.

Il primo ministro inglese, poi, si è focalizzato sulle sfide contemporanee che la politica e l’umanità devono affrontare, asserendo che Italia e Uk hanno “valori assolutamente allineati” e possono quindi lavorare insieme. “I valori tra i nostri due Paesi sono assolutamente allineati, motivo per cui possiamo lavorare così bene insieme sulle nostre sfide condivise, sia che si tratti di rispondere all’invasione illegale in Ucraina, dove ancora una volta rendo omaggio alla tua leadership, sia che si tratti di affrontare il tema dell’immigrazione clandestina“, ha affermato.

Forte partnership e valori affini

L’analisi del primo ministro Sunak è stata fortemente condivisa dal presidente del Consiglio Meloni che ha sottolineato: “La lotta ai trafficanti e all’immigrazione clandestina è qualcosa che i due governi stanno facendo molto bene. Sono assolutamente d’accordo con il tuo lavoro”.

Nel rimarcare la “forte partnership” che lega l’Italia al Regno Unito, il premier si è detta certa che insieme i due Paesi “possono fare ancora di più”. E ha precisato: “Sui grandi temi siamo dalla stessa parte, come la difesa e l’Ucraina. Se non combattiamo a fianco dell’Ucraina non vincerà più la forza del diritto, ma il più forte avrà la meglio sul diritto”.

A margine dei colloqui bilaterali, Sunak ha accompagnato il premier Meloni a visitare l’abbazia di Westminster.