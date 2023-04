Giorgetti sul nuovo Patto di Stabilità: "Dovremo rivedere il Pnrr"

Dopo l'annuncio di Bruxelles tramite Gentiloni Giancarlo Giorgetti parla del nuovo Patto di Stabilità e non è contentissimo

Proprio in queste ore il Commissario Ue Gentiloni aveva dato l’annuncio sui cambiamenti previsti per gennaio 2024 ed in merito Giancarlo Giorgetti ha detto la sua sul nuovo Patto Stabilità: “Dovremo rivedere il Pnrr“. Che significa? Che il ministro dell’Economia del governo Meloni lo ha detto a margine delle modifiche calendarizzate da Bruxelles alle regole sui conti pubblici, regole che saranno si più modellate sulle esigenze dei singoli stati, ma che prevederanno anche un procedura di infrazione automatica senza alcuna istruttoria fascicolare.

Giorgetti sul nuovo Patto di Stabilità

Insomma, chi è fuori è fuori e da questo punto di vista Giorgetti ha spiegato senza mezzi termini che il nuovo patto di stabilità obbligherà a rivedere gli investimenti. Ha detto il ministro: “C’è sicuramente del disappunto perché gli investimenti del Piano nazionale di ripresa (Pnrr) non risultano esentati, né il loro peso è mitigato, nella valutazione dei conti pubblici“.

Spese di investimento “incluse”

Poi la critica unita ad un mezzo elogio: “È un passo avanti ma noi avevamo chiesto l’esclusione delle spese d’investimento”. E la chiosa nel merito: “Incluse quelle tipiche del Pnrr su digitale e transizione verde, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri”.