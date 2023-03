Meloni: "La Lega non mi proccupa, d'accordo con Salvini"

La premier italiana Giorgia Meloni è sbarcata a Bruxelles in vista del prossimo consiglio Europeo. Il presidente del consiglio dei Ministri, tra i vari argomenti trattati, ha parlato anche del suo rapporto con Matteo Salvini e con la Lega.

Meloni sul rapporto con la Lega: “Non mi preoccupa, d’accordo con Salvini”

Giorgia Meloni è stata chiamata a commentare la posizione della Lega e del suo leader, Matteo Salvini, sulla guerra in Ucraina: “Le loro posizioni francamente non mi preoccupano. Al di là delle posizioni espresse per lavorare su una posizione alla quale tutti lavoriamo, ovvero la fine del conflitto, ho detto come la penso: non c’è nell’attuale contesto misura più efficace di garantire un equilibrio tra le forze in campo.”

I migranti e il Patto di Sostenibilità

La leader di Fratelli d’Italia, poi, ha parlato anche della questione migranti, tornata prepotentemente al centro del dibattito politico dopo la terribile strage di Cutro: “Sui migranti mi aspetto passi in avanti. Posso dire che sono soddisfatta della bozza di conclusioni, che chiede alla Commissione di precedere spedita.” Infine, una chiosa sul Patto di Sostenibilità: “Ci sono visioni sempre abbastanza differenti ma io penso che l’Ue debba imparare dai suoi errori, dal passato. Oggi a tutti sono chiesti importanti investimenti per la transizione ecologica, digitale, per le catene di approvvigionamento strategiche. Non si può pensare che gli investimenti necessari a rendere competitivo il nostro sistema non siano tenuti in considerazione nella governance. Per noi sarebbe tragico tornare ai parametri precedenti, serve una governance più attenta alla crescita.”