Home > Askanews > Meloni ribadisce: no dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro Meloni ribadisce: no dimissioni Delmastro, Procura fa suo lavoro

Roma, 7 feb. (askanews) – “Mi pare che le ‘informazioni sensibili’ fossero già sui quotidiani e non coperte da segreto, ho già risposto a questa domanda. Non penso ci sia bisogno di dimissioni, la Procura fa il suo lavoro, il ministero ha detto che non erano informazioni coperte da segreto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro nella Prefettura di Milano con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, tornando sul caso Delmastro-Donzelli.

Roma, 7 feb. (askanews) - "Mi pare che le 'informazioni sensibili' fossero già sui quotidiani e non coperte da segreto, ho già risposto a questa domanda. Non penso ci sia bisogno di dimissioni, la Procura fa il suo lavoro, il ministero ha detto che non erano informazioni coperte da segreto". Lo ...