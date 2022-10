Meloni risponde agli audio di Berlusconi: “L’Italia fa parte della Nato e dell’Ue. Chi non è d’accordo è fuori dal Governo”

La premier in pectore Giorgia Meloni ha risposto indirettamente agli audio di Silvio Berlusconi ribadendo la posizione del nuovo Governo sugli esteri.

A stretto giro dopo la diffusione degli audio di Silvio Berlusconi sulla guerra in Ucraina, Giorgia Meloni ha risposto indirettamente alle dichiarazioni dell’alleato, ribadendo la posizione in materia di politica estera del Governo che si accinge a presiedere.

Meloni risponde agli audio di Berlusconi

Il tema più caldo della politica italiana, alla vigilia delle consultazioni al Quirinale che partiranno nella mattinata di giovedì 20 ottobre, è certamente la polemica scoppiata intorno agli audio rubati di Silvio Berlusconi. Mentre il Cav ha espresso posizioni filoputiniane e ha affermato che gli ucraini avrebbero costretto il presidente russo a “inventare” l’invasione contro la sua volontà per andare in loro soccorso e salvarli da Zelensky, i partiti dell’opposizione hanno duramente condannato le parole del fondatore di Forza Italia.

Nella serata di mercoledì 19, infatti, da Giuseppe Conte a Enrico Letta, da Carlo Calenda a Charles Michel, le posizioni di Berlusconi sono state messe al bando.

Insieme ai partiti che gravitano in area progressista o di centro sinistra, è intervenuta anche Giorgia Meloni che ha indirettamente commentato il caso scoppiato dopo la diffusione degli audio registrati durante una riunione del partito forzista da parte di LaPresse.

“L’Italia fa parte della Nato e dell’Ue. Chi non è d’accordo è fuori dal Governo”

La premier in pectore ha diramato una nota ufficiale inviata dapprima alle agenzie di stampa italiane e poi postata sui suoi canali social. “Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare un Governo con una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L’Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell’Europa e dell’Alleanza atlantica. Chi non fosse d’accordo con questo caposaldo non potrà far parte del Governo, a costo di non fare il Governo”, ha precisato Meloni.

La leader di Fratelli d’Italia, inoltre, ha aggiunto con estrema chiarezza: “L’Italia con noi al Governo non sarà mai l’anello debole dell’Occidente, la Nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ministri di un eventuale Governo. La prima regola di un Governo politico che ha un forte mandato dagli italiani è rispettare il programma che i cittadini hanno votato”.