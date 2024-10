Venerdì alle 12, Giorgia Meloni si recherà ad Aqaba, in Giordania, per un colloquio con il re Abdallah II. In seguito, nel pomeriggio, la presidente del Consiglio si sposterà a Beirut, in Libano, dove alle 16.30 avrà un incontro con il primo ministro libanese, Najib Mikati, presso il Palazzo del Governo.