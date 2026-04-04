Meloni: tra difesa degli interessi nazionali e rapporti con gli Usa, posizione ferma

La presidente del Consiglio ha tracciato una linea netta nella gestione delle relazioni internazionali: mantenere legami stretti con gli alleati senza rinunciare a difendere interessi nazionali specifici. In un’intervista televisiva rivolta anche alle questioni più recenti, la premier ha risposto in modo chiaro alle polemiche nate dalle dichiarazioni dell’ex presidente degli Stati Uniti, sottolineando la necessità di un equilibrio tra alleanze e sovranità di politica estera.

Una posizione bilanciata verso gli Stati Uniti

Secondo la premier, l’Europa ottiene poco da una rottura con i Stati Uniti, ma questo non significa accettare senza riserve ogni posizione americana. Meloni ha spiegato che il compito primario del governo è tutelare l’Italia e che, quando emergono divergenze su aspetti cruciali, è doveroso esprimerle in modo chiaro. In questo caso specifico, ha precisato che Roma non condivide alcune critiche dirette alla Nato e agli alleati europei avanzate da Donald Trump, ribadendo però la volontà di preservare la cooperazione transatlantica.

Il valore della dialettica tra alleati

La premier ha richiamato l’idea che un rapporto solido tra partner internazionali non esclude la franchezza: il confronto è visto come uno strumento per tutelare interessi reciproci e prevenire incomprensioni. Meloni ha posto l’accento sul fatto che dire di no quando necessario non rompe automaticamente i legami, ma rappresenta piuttosto l’applicazione pratica della difesa degli interessi nazionali all’interno di coalizioni più ampie.

Il governo continua: nessun rimpasto in vista

All’interno del quadro politico interno, la presidente ha respinto le voci su dimissioni o rimpasti, rimarcando che l’esecutivo è al lavoro e non ha tempo da perdere su dinamiche di palazzo. Dopo l’esito referendario, ha detto, l’attività governativa è ripresa subito; la priorità resta l’azione per il bene del paese e la gestione delle emergenze esterne e interne. Questioni legate a singoli ministri e a passaggi politici sono state definite come «alchimie di palazzo» che non devono ostacolare la continuità dell’azione pubblica.

Stabilità e agenda politica

Nel colloquio con il telegiornale la premier ha ricordato che la stabilità dell’esecutivo è fondamentale per portare avanti temi come sicurezza, economia e rapporti internazionali. L’insistenza dei media su possibili cambi di passo non ferma il governo che, ha ribadito, preferisce concentrarsi su risultati concreti piuttosto che su speculazioni politiche.

La missione nel Golfo e la priorità energetica

Parallelamente ai passaggi diplomatici sugli asset internazionali, la premier ha effettuato una missione nel Golfo che comprende tappe in paesi chiave per l’approvvigionamento energetico. L’obiettivo dichiarato è rafforzare la sicurezza energetica nazionale dialogando con Paesi produttori di petrolio e gas, per garantire continuità alle forniture e proteggere gli interessi delle aziende italiane impegnate nella regione.

Incontri e strategie

La trasferta, definita dalle fonti governative come la prima visita di un leader occidentale della sfera Ue/G20/Nato in quella fase del conflitto, punta a consolidare rapporti con Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar. Con una focalizzazione differenziata — petrolio in alcune sedi e gas in altre — l’approccio mira anche a incrementare la collaborazione con Paesi come l’Azerbaigian, che è prevista come tappa successiva per valutare ulteriori soluzioni energetiche.

Reazioni internazionali e contesto regionale

La missione italiana nel Golfo e le dichiarazioni sulla politica estera avvengono in un contesto di tensioni più ampie. L’ambasciata iraniana a Roma ha pubblicato un messaggio critico verso l’azione di Stati Uniti e Israele, collegando le insicurezze nello stretto di Hormuz agli sviluppi bellici nella regione e invitando a fermare le aggressioni. Queste posizioni ribadiscono quanto siano fragili gli equilibri energetici e geopolitici in cui si muovono le scelte italiane.

In sintesi, la linea del governo combina la volontà di mantenere solidi rapporti con gli alleati con la determinazione a proteggere gli interessi nazionali. La premier ha chiarito che il dissenso quando necessario non equivale a isolamento, mentre l’agenda di governo resta concentrata su stabilità interna e sicurezza delle forniture energetiche.