Un evento significativo a Winnipeg

Un memoriale pubblico dedicato a Murray Sinclair, ex giudice, senatore e presidente della Commissione per la verità e la riconciliazione riguardante le scuole residenziali, si svolgerà a Winnipeg domenica. Questo evento, organizzato dai governi federale e del Manitoba, avrà luogo presso il Canada Life Centre, sede della squadra NHL Winnipeg Jets. Sinclair è deceduto lunedì in un ospedale di Winnipeg all’età di 73 anni, lasciando un’eredità indelebile nel panorama della giustizia sociale canadese.

Un luogo di rispetto e riflessione

All’esterno del palazzo legislativo del Manitoba, è stato allestito un teepee e un fuoco sacro, dove le persone possono rendere omaggio a Sinclair. La provincia ha dichiarato che il luogo rimarrà aperto al pubblico fino al funerale di Sinclair, permettendo così a tutti di partecipare a questo momento di commemorazione. La famiglia di Sinclair ha invitato la comunità a visitare il fuoco sacro e a offrire tabacco, un gesto tradizionale di rispetto e connessione spirituale.

Un impatto duraturo sulla società canadese

La famiglia di Sinclair ha espresso gratitudine per le parole di amore e supporto ricevute dalla comunità, sottolineando l’importanza del suo impatto. “La significatività di Mazina Giizhik (Colui che parla delle immagini nel cielo) non può essere sottovalutata”, hanno affermato, evidenziando il nome tradizionale Anishinaabe di Sinclair. Hanno incoraggiato tutti a celebrare la vita e il viaggio di Sinclair, un uomo che ha toccato molte vite e ha influenzato migliaia di persone. Mercoledì mattina è prevista una visita per la famiglia allargata, amici e membri della comunità.

Ricordi di un leader visionario

Leader di tutto il Canada hanno condiviso i loro ricordi su Sinclair. Il premier Wab Kinew lo ha descritto come uno dei principali architetti dell’era della riconciliazione, mentre il primo ministro Justin Trudeau lo ha definito un insegnante, una guida e un amico che ha aiutato il paese a navigare in realtà difficili. Sinclair è stato il primo giudice indigeno del Manitoba e il secondo in Canada, un pioniere che ha aperto la strada per molti altri.

Un eredità di giustizia e riconciliazione

Sinclair ha ricoperto un ruolo cruciale come co-presidente dell’Inchiesta sulla giustizia aborigena del Manitoba, esaminando se il sistema giudiziario stesse fallendo le persone indigene. Ha anche guidato la Commissione per la verità e la riconciliazione, partecipando a centinaia di udienze in tutto il Canada e ascoltando le testimonianze di migliaia di sopravvissuti alle scuole residenziali. Il rapporto finale della commissione, pubblicato nel 2015, ha descritto quanto accaduto in queste istituzioni come genocidio culturale, includendo 94 richieste di azione.