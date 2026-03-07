Menarini: ricavi in aumento nel 2026 e investimenti massicci in ricerca e tec...

Menarini registra un +6,2% di fatturato nel 2026 e reinveste gli utili in ricerca e sviluppo, tecnologia e persone, tra pipeline promettenti e critiche alle politiche europee

FLASH – Menarini ha chiuso il 2026 con un fatturato consolidato di 4,887 miliardi di euro, in crescita del 6,2% rispetto all’anno precedente. La direzione sottolinea che il risultato conferma la posizione internazionale del gruppo. La strategia comunicata prevede il reinvestimento totale degli utili per sostenere ricerca, sviluppo e tecnologie abilitanti. Sul piano operativo la società indica il rafforzamento degli investimenti come fattore chiave per la crescita futura.

Numeri chiave e territorio globale

A seguito del rafforzamento degli investimenti, Menarini indica un Ebitda stimato tra i 440 e i 470 milioni di euro. Ebitda è utilizzato dall’azienda come indicatore della redditività operativa. La rete occupa circa 17.800 dipendenti, con una presenza femminile pari al 50,7% della forza lavoro, oltre la soglia del 50% segnalata dalla proprietà come esito del merito. Sul piano internazionale il gruppo esporta in 140 Paesi e dichiara la vendita di circa 905 milioni di unità nell’arco dell’anno.

Performance per aree e mercati

Sul piano internazionale il gruppo registra una crescita eterogenea nelle diverse aree geografiche. I mercati europei, il Medio Oriente e il Centro America hanno sostenuto risultati solidi. Gli Stati Uniti confermano la seconda posizione per importanza tra i mercati esteri. La Cina, che aveva mostrato rallentamenti nei periodi precedenti, evidenzia un recupero significativo nel 2026. Non sono mancati ostacoli: il conflitto in Ucraina e la svalutazione della lira turca hanno creato criticità, mentre il cambio euro-dollaro ha inciso negativamente per quasi 60 milioni di euro.

Investimenti: R&S, tecnologia e stabilimenti

Menarini ha aumentato gli investimenti in ricerca e sviluppo a 540 milioni di euro nel 2026. L’azienda indica che questa somma corrisponde a oltre l’11% del fatturato farmaceutico. Sul fronte tecnologico, sono stati stanziati circa 120 milioni, con particolare attenzione alla cybersecurity.

La strategia aziendale punta alla crescita tramite autofinanziamento e a preservare la capacità decisionale di un gruppo privato di famiglia. Gli stanziamenti comprendono anche interventi sugli stabilimenti produttivi, finalizzati a garantire continuità industriale e resilienza operativa dopo gli effetti dei cambi valutari.

Investimenti locali e capacità produttiva

A conferma degli interventi sugli stabilimenti, il polo produttivo storico di Firenze resta centrale nei piani dell’azienda. È stato approvato un intervento nel reparto fiale che prevede la ristrutturazione delle linee e l’introduzione di una linea in asepsi. L’investimento stimato è tra 14 e 15 milioni di euro. L’operazione mira a rafforzare la continuità industriale e la resilienza operativa, mantenendo la produzione vicino al cuore della città.

Pipeline terapeutica e oncologia

Menarini sta sviluppando una pipeline con progetti a elevato potenziale clinico. Tra i più rilevanti figura un trattamento di nuova generazione per la riduzione dei lipidi destinato a pazienti con ipercolesterolemia difficile o resistente alle terapie standard. Se approvato, il farmaco potrebbe offrire una soluzione orale con ampia applicabilità clinica.

Nel settore oncologico il gruppo dichiara un fatturato dell’area pari a 630 milioni di euro. L’azienda segnala un incremento di 101 milioni nel 2026, confermando una competizione serrata con i grandi player globali. La strategia aziendale punta a consolidare posizioni commerciali senza compromettere la continuità produttiva.

Elacestrant e screening precoce

Menarini sta conducendo un trial clinico precoce su Elacestrant per il tumore al seno, attualmente in corso per valutarne efficacia e sicurezza.

La direzione aziendale sottolinea che la combinazione tra screening precoce e nuovi farmaci può aumentare i tassi di guarigione quando la malattia è identificata nelle fasi iniziali.

La sperimentazione rientra nella strategia aziendale volta a consolidare le opzioni terapeutiche senza compromettere la continuità produttiva.

Intelligenza artificiale: acceleratore della scoperta

Menarini collabora con partner specializzati come Insilico Medicine per integrare l’AI nei processi di scoperta e sviluppo farmaceutico. L’azienda sostiene che l’adozione di questi strumenti riduca i tempi di identificazione delle molecole e velocizzi lo screening.

Secondo la dirigenza, l’approccio potrebbe comprimere i cicli di ricerca da cinque-dieci anni a due-tre anni, pur mantenendo la Rinascimento della salute come orizzonte concettuale. La sintesi chimica tradizionale rimane la fase finale del processo produttivo, in grado di garantire standard qualitativi e continuità industriale.

Regole, costi e politica industriale

La leadership di Menarini ha criticato alcune iniziative europee ritenute impattanti sui conti aziendali. Secondo la proprietà, la direttiva sulle acque reflue urbane equivale a una «tassa sulla pipì» per il settore. L’onere è stato stimato in circa 12 miliardi di euro annui a livello industriale, con il rischio di ridurre risorse destinate alla ricerca.

Le tensioni internazionali hanno inoltre inciso sui costi di produzione. In alcuni segmenti collegati al conflitto in Ucraina i prezzi di input sono aumentati fino al 30%, comprimendo i margini operativi. Il quadro normativo europeo è stato indicato come elemento che limita la flessibilità sui prezzi.

Menarini descrive il 2026 come un anno di consolidamento e investimenti. L’azienda segnala crescita dei ricavi e progetti di sviluppo volti a rafforzare il binomio innovazione-talenti. Tale strategia viene presentata come necessaria per sostenere la competitività globale nei prossimi anni.