L'indagine epidemiologica avviata dalla Asl si è concetrata sui luoghi e contatti frequentati dalle due persone

É massima allerta in Italia in seguito a due casi di meningite riscontrati in una regione, con un’evoluzione drammatica dell’infezione. L’indagine epidemiologica è già stata avviata individuando e sottoponendo a profilassi i contatti stretti delle due persone interessate, una donna ed un ragazzo di soli 15 anni. Tutti gli sviluppi.

Meningite, due casi gravi in Italia: un decesso e un ricovero urgente

I due casi di meningite sono stati rilevati nella medesima regione ovvero l’Abruzzo. Si tratta di una donna di 51 anni ricoverata all’ospedale di Pescara dove i medici hanno riscontrato un raro caso di meningite fulminante che, purtroppo, ne ha provocato il decesso. Nel medesimo noscoomio è stato ricoverato, in condizioni molto gravi, un 15enne di Chieti.

Tutto ha avuto inizio sabato quando la 51enne ha manifestato i primi sintomi: i familiari l’hanno portata in ospedale dove i medici hanno rilevato un gravissimo quadro clinico a seguito dei primi accertamenti e, poco dopo, la donna è morta. La Asl di Pescara, seguendo il relativo protocollo, ha immediatamente avviato l’indagine epidemiologica ed il tracciamento dei contatti stretti della donna al fine di sottoporli alla profilassi.

Tra giovedì e venerdì era però arrivato all’ospedale di Chieti un 15enne con sintomi riconducibili alla meningite. Ne è stato dunque disposto il trasferimento all’ospedale di Pescara dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione pediatrica; la sua prognosi è al momento riservata in attesa di capire se stia rispondendo alle terapie. Anche in questo caso la Asl di Chieti ha avviato il tracciamento concentrandosi sui luoghi frequentati dal ragazzo ovvero la scuola e la palestra di Pescara. E sottoponendo a profilassi i contatti stretti del giovane.