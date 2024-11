Messa in sicurezza del portale della chiesa di San Giacomo a Roma

Intervento urgente per la chiesa di San Giacomo

Oggi ha avuto inizio la messa in sicurezza del portale della chiesa di San Giacomo, situata in via del Corso a Roma. Questo intervento si è reso necessario a seguito del distacco di una porzione del portale in cipollino, avvenuto ieri. La Soprintendenza Speciale di Roma, sotto il ministero della Cultura, ha disposto i lavori con somma urgenza per garantire la sicurezza dell’edificio e dei passanti.

Dettagli sui lavori di messa in sicurezza

La nota ufficiale specifica che i lavori consistono nel puntellare le parti pericolanti e nel mettere al riparo i pezzi di cipollino caduti. Questi interventi sono solo il primo passo di un progetto più ampio che prevede una verifica strutturale dell’intero edificio. Tale verifica è programmata per lunedì e servirà a valutare le condizioni della facciata, per la quale erano già stati predisposti fondi del Pnrr/Caput Mundi.

Prospettive future per la chiesa di San Giacomo

Oltre alla messa in sicurezza immediata, la verifica strutturale avrà anche l’obiettivo di valutare la possibilità di riaprire la chiesa di San Giacomo attraverso un accesso laterale, in attesa del ripristino dell’entrata principale su via del Corso. Questo rappresenterebbe un passo importante per la comunità locale e i fedeli, che attendono con ansia la riapertura di questo storico luogo di culto.

La chiesa di San Giacomo è un importante patrimonio culturale e religioso di Roma, e la sua salvaguardia è fondamentale non solo per la comunità locale, ma anche per i turisti che visitano la città. Gli interventi in corso sono quindi essenziali per preservare la bellezza e la storia di questo monumento.