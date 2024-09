Messaggi di sostegno dai famosi per l'alluvione in Emilia Romagna arrivano, tra gli altri, da Alessandro Gassmann e Laura Pausini. C

Celebrità italiane come Alessandro Gassmann e Laura Pausini hanno mostrato solidarietà alle vittime dell'alluvione in Emilia Romagna, regione di nuovo colpita da un disastro ambientale. Hanno condiviso i loro messaggi di supporto sui social media, televisione e radio. Pausini, originaria della zona colpita, ha espresso la sua preoccupazione attraverso Instagram. Gassmann ha sottolineato l'importanza della decarbonizzazione per un futuro migliore e ha inviato un messaggio di vicinanza alle vittime dell'alluvione nelle Marche ed in Emilia-Romagna.

Celebrità come Alessandro Gassmann e Laura Pausini hanno esprimesso la loro solidarietà alle vittime dell’alluvione in Emilia Romagna, che è stata colpita di nuovo da un disastro dopo un anno e mezzo. Quattro fiumi sono straripati, e la pioggia nelle ultime 48 ore è stata estrema, in particolare tra Ravenna e Brisighella. Queste manifestazioni di appoggio sono state condivise sui social media così come in televisione e alla radio. Pausini, originaria della regione colpita, tramite le sue Instagram stories, ha fatto sentire la sua inquietudine riguardo alla situazione: “Desidero informare tutti coloro che mi stanno contattando per avere aggiornamenti sull’alluvione”. Anche Gassmann ha mostrato la sua empatia nei confronti delle persone colpite, sottolineando l’importanza della decarbonizzazione per un futuro migliore e per creare nuovi posti di lavoro. Ha inviato un messaggio di vicinanza a coloro che stanno vivendo di sotto l’acqua nelle Marche ed in Emilia-Romagna e a tutti quelli che stanno lavorando per garantire la sicurezza di tutti.