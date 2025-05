Messaggi minatori alla ex: arrestato uomo dopo raffica di minacce

L'uomo è stato fermato in flagranza differita per stalking a Gasperina, nel Catanzarese.

Un uomo di 39 anni, appena uscito di prigione, ha cominciato, al fine di recuperare il rapporto, a mandare centinaia di messaggi minatori all’ex fidanzata, arrivando a spedirne addirittura 130 nell’arco di una giornata.

La giovane ragazza, che si trova in una struttura, di accoglienza sul territorio della Compagnia di Cirò Marina, venerdì scorso ha denunciato tutto ai Carabinieri. Sabato ha nuovamente denunciato il suo ex, che aveva cominciato anche con le chiamate senza sosta oltre che continuato con le minacce.

I Carabinieri, dopo le denunce della ragazza sui messaggi minatori e le chiamate senza sosta dell’ex, hanno raggiunto Gasperina, nel Catanzarese, e hanno arrestato il 39enne in flagranza differita, per atti persecutori nei confronti dell’ex fidanzata. L’uomo, al momento, di trova nella Casa Circondariale di Catanzaro, in attesa della convalida del fermo.