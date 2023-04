Una terribile sparatoria si è verificata in Messico. Su una spiaggia della città turistica di Cancun sono stati trovati quattro cadaveri. Si tratta dell’ultimo episodio di violenza da parte di un commando di narcos.

Messico, sparatoria a Cancun: 4 morti

Terribile sparatoria in Messico, dove è avvenuto l’ennesimo episodio di violenza dovuto al narcotraffico. Quattro cadaveri sono stati trovati vicino ad una spiaggia nella città turistica di Cancun. Si tratta dell’ultimo episodio di violenza da parte di un commando di narcos, che ha colpito questa popolare località turistica molto frequentata.

Messico, sparatoria a Cancun: arrestate due persone

Quattro cadaveri sono stati ritrovati vicino ad una spiaggia nella città turistica Messicana di Cancun. Per il momento non sono ancora state fornite informazioni sulla nazionalità o sull’identità delle vittime. Sono state arrestate due persone “apparentemente legate alle attività di spaccio di droga“, secondo quanto riferisce un funzionario di sicurezza dello Stato di Quintana Roo, in cui Cancun è considerata una delle mete più sicure di questo luogo.