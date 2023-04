Los Angeles, sparatoria davanti al supermercato: un morto e tre feriti

Uno scontro tra gang è sfociato in una sparatoria nel parcheggio di un supermercato di Los Angeles

Terribile tragedia negli Stati Uniti d’America. L’ennesimo caso di una sparatoria tra membri di gang ha causato la morte di una persona e il ferimento di altri tre uomini. La lite è avvenuta all’esterno di un supermercato di Los Angeles.

La sparatoria è avvenuta all’esterno di un centro commerciale molto noto di West Hills, nell’area del parcheggio. Protagonisti dell’accaduto sono stati alcuni membri di due gang diverse. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata dopo uno scambio di droga, forse per problemi legati ad un mancato pagamento. In una scena che sembra estratta da un film sul Far West, una persona ha perso la vita (morta sul colpo), mentre altri tre uomini sono rimasti feriti. Gli agenti di polizia hanno fermato tre persone, mentre sul luogo sono state trovate due armi da fuoco.

Altre due sparatorie negli Stati Uniti

Ma quella di Los Angeles non è stata l’unica sparatoria che è avvenuta negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferiscono i media statunitensi, infatti, solo ieri ci sarebbero stati altri due scontri a fuoco: uno in Oklahoma e l’altro a Baltimora con tre morti nei rispettivi Stati.