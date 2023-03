Matteo Messina Denaro a processo a Caltanissetta per le stragi “senza avvocato”, ma solo per pochi minuti: in udienza il boss rinuncia a comparire ed il legale d’ufficio chiede di rinunciare ma viene confermato. Messina Denaro si era ritrovato senza legale di fiducia dopo che ieri l’avvocato Lorenza Guttadauro aveva rinunciato all’incarico per il processo sulle stragi. La legale infatti è nipote del boss, figlia di quella Rosalia Messina Denaro arrestata pochi giorni fa dai carabinieri perché ritenuta in combutta mafiosa attiva con il fratello.

Messina Denaro “senza avvocato”

Il capomafia ha comunque rinunciato a comparire a Caltanissetta al processo in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via d’Amelio. E stamane anche l’avvocato nominato d’ufficio, Calogero Montante, ha chiesto di rinunciare all’incarico, tuttavia la Corte d’Assise di Appello lo ha confermato. Ma perché Montante aveva detto no? Perché in passato è stato difensore d’ufficio del falso pentito Vincenzo Scarantino, nel processo Borsellino Quater e nel processo d’Appello.

Il caso Scarantino e l’incompatibilità

Poi perché ricopre la carica di vice procuratore onorario alla procura di Palermo. Che significa? Che dato che Scarantino aveva accusato falsamente alcune persone di essere mandanti delle stragi si profilava una sorta di incompatibilità deontologica ma non procedurale. La Corte d’Assise però, dopo una breve camera di consiglio, ha deciso di confermarlo nell’incarico. I giudici hanno poi rinviato l’udienza al 23 marzo per le conclusioni della difesa.