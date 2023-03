Messina Denaro: la nipote rinuncia a difenderlo nell’Appello per le stragi di mafia

Matteo Messina Denaro dovrà trovarsi un avvocato: la nipote rinuncia a difenderlo nell’Appello per le stragi di mafia e l’arringa che era prevista domani dovrà essere tenuta dopo uno scenario procedurale inedito. La notizia è che Lorenza Guttadauro, nipote e avvocato di Matteo Messina Denaro, ha rinunciato a difenderlo nel processo sulle stragi di mafia.

Messina Denaro: la nipote rinuncia

Il dibattimento è in corso presso la Corte d’Assise d’Appello di Caltanissetta e in esso il boss è in rubrica come mandante degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte rispettivamente a Capaci e via D’Amelio: in primo grado la condanna era stata all’ergastolo. Repubblica spiega che l’avvocatessa continuerà ad assistere lo zio a Palermo. La legale aveva fatto visita nel carcere dell’Aquila allo zio ed aveva detto: “Le sue condizioni sono molto gravi. Non credo che la cella possa essere paragonata ad un ambulatorio medico. Non so se lo stanno curando bene“.

L’arresto di Rosalia, madre della Guttadauro

Pochi giorni fa era stata arrestata con l’accusa di associazione mafiosa di Rosalia Messina Denaro, sorella del boss e madre della Guttadauro. Ma cosa succede adesso in Procedura? Guttadauro avrebbe dovuto tenere la sua arringa e il 19 gennaio era stato l’avvocato Salvatore Baglio a rappresentare Messina Denaro. Ora la Corte d’Appello di Caltanissetta nominerà un avvocato d’ufficio e nell’udienza di domani, Messina Denaro potrebbe nominare un nuovo legale di fiducia.