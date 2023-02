Matteo Messina Denaro, la nipote-avvocato: "È grave, non so se lo stanno curando bene"

Matteo Messina Denaro, la nipote-avvocato: "È grave, non so se lo stanno cur...

La chemio a cui si deve sottoporre Matteo Messina Denaro e le parole della nipote-avvocato sul suo assistito: "È grave, non so se lo stanno curando bene"

Matteo Messina Denaro continua a tenere banco nelle cronache giudiziarie italiane ed in queste ore vengono battute dalle agenzie le parole della nipote-avvocato del mafioso: “È grave, non so se lo stanno curando bene”.

A parlare, con termini riportati da AdnKronos dopo dichiarazioni rilasciate a Rainews 24, è l’avvocata Lorenza Guttadauro.

Matteo Messina Denaro, parla la nipote-avvocato

Legale che ha detto: “Le condizioni di salute di Matteo Messina Denaro sono gravi”. La toga che ha in carico le tutele legali del boss mafioso detenuto al 41 bis all’Aquila e che ha recentemente risposti ai giudici ha spiegato ai cronisti che le chiedevano notizie sul suo assistito, che peraltro è anche suo zio: “Io non ho visto la cella ma non credo che possa essere paragonata a un ambulatorio medico in termini di locali sterili”.

“Non ci sono sedie per la sua chemio”

Quello che l’avvocatessa Guttadauro denuncia sarebbe l’assenza di attrezzature utili in maniera ottimale a contrastare il tumore da cui Messina denaro è affetto. Ha detto ancora la Guttaduro: “Io non ho visto sedie per la chemio, c’era solo un tavolo”. E in chiosa, rispondendo a Valeria Ferrante, la professionista ha spiegato seccamente: “Non so se lo stanno curando bene, me lo auguro”.