Matteo Messina Denaro, spunta una terza amante: "Lo frequentavo ma non sapevo chi fosse"

Giorno dopo giorno, ora dopo ora, emergono nuovi dettagli sul lungo periodo di latitanza di Matteo Messina Denaro, il superlatitante arrestato dopo 30 anni dalle forze dell’ordine lo scorso 16 gennaio 2023.

Quest’oggi al già complesso quadro si è aggiunto un nuovo tassello: c’è infatti una terza donna che ha ammesso di averlo frequentato.

Parla la terza amante di Matteo Messina Denaro

Dopo le prime due donne già sentite dai Carabinieri nelle scorse ore è spuntata anche un’altra presunta amante del boss che frequentava la sua casa di Campobello di Mazara.

La donna si sarebbe presentata di sua spontanea volontà presso la caserma dei Ros per raccontare la sua versione dei fatti, spiegando di aver riconosciuto il boss mafioso solo nel momento dell’arresto, quando le sue foto segnaletiche sono finalmente state rese pubbliche.

Prima, infatti, perlomeno stando al suo racconto, la donna non aveva idea di star frequentando un pericoloso criminale mafioso. Come confermato da Repubblica, la donna avrebbe confermato di aver frequentato “l’uomo visto in televisione. Non sapevo chi fosse”.

Proprio come i vicini di casa di Mazara, ad ogni modo, la donna ha dichiarato alle autorità di non conoscere la vera identità dell’uomo prima che le autorità lo arrestassero.

La ricostruzione, ad ogni modo, non ha convinto gli inquirenti di Palermo, che hanno disposto una perquisizione in casa della donna.