L’uomo era scomparso dal 10 gennaio scorso, dopo essere sceso dall’autobus lungo la statale 114.

Trovato morto Paolo Mollica Nardo

Il 42enne sembrava dissolto nel nulla finché oggi non è stato ritrovato il suo corpo, tra Villaggio Unrra e Contesse in provincia di Messina. Il ritrovamento risale al primo pomeriggio. Intorno alle 15, infatti, la Polizia di Stato e la Polizia metropolitana, che stavano perlustrando la zona, hanno rivenuto il cadavere nei pressi della spiaggia, non distante dalla ferrovia. Sul posto sono immediatamente intervenuti anche gli agenti delle Volanti e alcuni familiari della vittima.

La scomparsa

A lanciare l’allarme erano stati i parenti, non avendo avuto più sue notizie da diverso tempo. La Polizia ha subito avviato le ricerche, battendo in rassegna tutto il territorio orientale della città. Oltre a diversi appelli condivisi sui social, sono stati impiegati anche alcuni droni termici, gli uomini della Protezione Civile e numerosi volontari. Hanno raggiunto la zona del ritrovamento anche gli esponenti dell’associazione agroforestale italiana di Barcellona Pozzo di Gotto che sono stati determinanti nelle ricerche, grazie al fiuto del cane Hutch, condotto dall’ispettore capo Antonio Raimondo. Del caso si era occupato ampiamente anche il programma di Rai 3 “Chi l’h visto?”, ma fino ad oggi non si erano trovate tracce.