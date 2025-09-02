L'esplosione forse è stata causata da una bombola del gas: le due vittime sono due anziani di 81 e 83 anni.

Una forte esplosione in un appartamento a Meta di Sorrento, in via Cristoforo Colombo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri, l’incendio con molta probabilità si è sviluppato a seguito dell’esplosione di una bombola del gas.

Le autorità competenti stanno effettuando tutti i rilievi del caso per accertare le cause della deflagrazione. La Procura di Torre Annunziata ha aperto intanto un fascicolo di inchiesta.

All’interno dell’appartamento in cui è avvenuta l’esplosione, provocato probabilmente da una fuga di gas, c’erano due persone anziane, marito e moglie, di 81 e 83 anni, che sono morte sul colpo. L’incendio ha interessato anche le abitazioni vicine, ma non si registrano né danni né persone coinvolte. I Vigili del Fuoco e i Carabinieri hanno messo in sicurezza l’aerea, come detto si sta indagando per capire cosa ha causato l’esplosione e il successivo incendio, se è stata davvero una bombola del gas a esplodere. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Torre Annunziata.