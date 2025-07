Le condizioni meteo stanno cambiando rapidamente in molte città italiane. Dopo giorni di temperature torride, l’ultimo bollettino del Ministero della Salute segnala un netto calo delle ondate di calore, con un ritorno a valori più in linea con la stagione. Tuttavia, Palermo resta l’unica città ad essere ancora sotto bollino rosso, a indicare un livello di allerta elevato per il caldo.

Ecco cosa aspettarsi nelle prossime ore.

Meteo fuori controllo, bollino rosso solo a Palermo

Le condizioni climatiche stanno cambiando rapidamente: in poche ore si passerà da temperature molto alte a valori più miti e in linea con le medie stagionali. A confermare questo scenario è l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, che segnala per oggi un unico bollino rosso, attribuito a Palermo tra le 27 città prese in esame. Si osserva inoltre un significativo incremento dei bollini verdi, che oggi sono ben 18. Le città invece con allerta gialla sono Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Messina, Perugia, Pescara e Reggio Calabria.

Ondata di calore in rapido calo: domani niente bollini rossi

Per domani, invece, non sono previsti bollini rossi: otto città saranno poste in stato di pre-allerta con bollino giallo, mentre mercoledì tutte le località indicate nel bollettino risulteranno verdi, a indicare l’assenza di rischi per la salute legati al caldo.

Si tratta di un calo significativo rispetto ai giorni precedenti: solo pochi giorni fa, venerdì e sabato, erano rispettivamente 20, 15 e 7 le città classificate con il massimo livello di rischio caldo. Questo brusco calo testimonia un rapido miglioramento delle condizioni climatiche e un’attenuazione dell’ondata di calore che aveva interessato gran parte del paese.