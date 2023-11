Meteo: scatta l'allerta gialla in gran parte dell'Italia

Meteo, allerta gialla: la Protezione civile ha emesso apposito bollettino per sabato 25 novembre. Le zone interessate.

Le previsioni meteo di sabato 25 novembre non sono per nulla rassicuranti: l’Italia è di nuovo martoriata da un’ondata di maltempo, da costringere la Protezione civile ad emettere un bollettino di allerta gialla su varie regioni. Con l’arrivo del primo freddo si è registrato un brusco calo delle temperature Quali sono le regioni interessate?

Meteo, allerta gialla: il bollettino della Protezione civile

Il Dipartimento della Protezione Civile lancia l’allarme meteo di allerta gialla per piogge e maltempo il 25 novembre 2023 in varie regioni italiane. Il Paese è nuovamente coinvolto da una violenta perturbazione che ha portato con sé rovesci e temporali in diverse aree.

Meteo, allerta gialla: situazione seria

La situazione meteorologica che si prospetta è da affrontare con serietà, considerando il bollettino della Protezione Civile che segnala un’allerta gialla per rischio temporali in varie regioni e zone d’Italia di ordinaria criticità.

Meteo: le regioni in allerta gialla

Qui di seguito le regioni e i territori in allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale;

Molise: Litoranea;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante ionico.