Nonostante i giorni di clima insolitamente mite, l’Italia si prepara a un weekend instabile. Piogge improvvise e temporali sparsi confermeranno il classico “marzo pazzerello”, con il sole che convive a tratti con cieli nuvolosi e precipitazioni occasionali. Ecco cosa succederà tra oggi, sabato 7 marzo, e domani, domenica 8 marzo.

Meteo weekend, le previsioni che stravolgono tutto: “Cambiamenti improvvisi in arrivo”

L’Italia ha vissuto giorni di clima insolitamente mite, ma il tutto è finito troppo presto e in maniera improvvisa. Le previsioni indicano infatti un rapido ritorno dell’instabilità, con piogge e temporali intermittenti tipici di marzo. In queste ore, il Paese entrerà nel cuore del cosiddetto “marzo pazzerello”, caratterizzato da repentini cambiamenti meteorologici. Durante il weekend, il tempo sarà influenzato da un vortice tra la Penisola Iberica e il Nord Africa che porterà masse d’aria miti e umide, cariche di sabbia sahariana che renderà i cieli lattiginosi e favorirà la formazione di pioggia.

Oggi, le precipitazioni interesseranno soprattutto Sardegna, Calabria, Basilicata e, in misura minore, Puglia e Sicilia; domani, invece, gli acquazzoni si estenderanno anche alla Liguria e a gran parte del Centro-Sud. Nonostante gli episodi di instabilità, le temperature rimarranno piacevolmente miti, con possibili cali in corrispondenza dell’Equinozio di Primavera.

Meteo weekend, le previsioni nel dettaglio: ecco cosa accadrà

Al Nord, la situazione si manterrà più stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche banco di nebbia nelle ore mattutine sulla Pianura Padana occidentale. Il Centro registrerà invece un aumento della nuvolosità, soprattutto sulle regioni tirreniche, dove non si escludono deboli piogge isolate. Al Sud il cielo sarà spesso coperto, con rovesci sparsi e brevi temporali più probabili su Sardegna e basso Tirreno. L’influenza di un vasto campo di alta pressione esteso dall’Europa occidentale al Mediterraneo manterrà temperature leggermente superiori alla media, venti deboli o moderati dai quadranti meridionali e mari mossi a ovest, calmi a est.

Nel complesso, l’inizio della prossima settimana potrebbe ancora riservare occasioni per piogge e temporali, soprattutto nelle zone interne e sui rilievi, a conferma di un avvio di primavera caratterizzato da alternanza tra giornate soleggiate e episodi di instabilità.