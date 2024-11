Il contesto della Metro C di Roma

La Metro C di Roma rappresenta un progetto fondamentale per il miglioramento della mobilità nella capitale. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del sindaco Roberto Gualtieri hanno sollevato preoccupazioni significative riguardo al futuro di questa infrastruttura. Il finanziamento della progettazione definitiva e della realizzazione della metro è ora sotto esame, con il rischio di un aumento dei costi e dei tempi di costruzione.

Le dichiarazioni del sindaco Gualtieri

In una nota ufficiale, Gualtieri ha risposto alle affermazioni del ministro Giancarlo Giorgetti, che ha annunciato un definanziamento di 425 milioni di euro per la Metro C. Secondo il sindaco, separare il finanziamento della progettazione da quello della realizzazione sarebbe “inattuabile”. Questa decisione, ha spiegato, non solo richiederebbe una nuova gara per la tratta T1, ma comporterebbe anche un incremento di 50 milioni di euro per la tratta T2.

Le conseguenze del definanziamento

Il sindaco ha sottolineato che il taglio del 50% dei fondi per la tratta T1 non solo bloccherebbe l’opera, ma congelerebbe anche i restanti 400 milioni di euro già stanziati. Gualtieri ha espresso la sua disponibilità a un confronto tecnico per ripristinare il finanziamento e definire un profilo temporale che consenta di completare la Metro C nel minor tempo possibile. La sua posizione è chiara: il progetto deve essere realizzato in modo coerente con l’uso dello spazio fiscale disponibile.

Un’opera meritevole di attenzione

Il sindaco ha accolto positivamente la valutazione del ministro Giorgetti, che ha definito l’opera come meritevole. Tuttavia, Gualtieri ha avvertito che il taglio attuale dei fondi potrebbe vanificare gli sforzi per completare la metro. La Metro C non è solo un’infrastruttura di trasporto; è un elemento cruciale per il futuro della mobilità urbana a Roma, e il suo completamento è essenziale per migliorare la qualità della vita dei cittadini.