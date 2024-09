Giuliana De Sio, in un’intervista rilasciata a La Stampa, ha ripercorso la sua vita ed ha parlato della sua ultima esperienza televisiva a Ballando con le Stelle.

Giuliana De Sio e l’esperienza a Ballando con le Stelle

Giuliana De Sio ha ripercorso alcuni dei momenti significativi della sua carriera e della sua vita personale, come il rapporto con la sua famiglia e gli aborti spontanei che ha subito. Tuttavia, stanno facendo discutere le sue parole in merito all’esperienza a Ballando con le Stelle.

“Ballando mi ha insegnato più cose su di me in pochi mesi di quanto non abbia fatto in 30 anni di analisi”, ha dichiarato l’attrice.

La donna ha raccontato il duro lavoro che c’è dietro all’esibizione, in onda il sabato sera, con le intense sessioni di allenamento fino a 7 ore al giorno.

“Ero felice, quasi come se fossi in una sorta di ritiro forzato, chiusa per mesi in una sorta di 41 bis”, aggiunge l’attrice.

Nonostante la soddisfazione per il lavoro svolto, ha rivelato anche alcuni aspetti negativi:

“La parte brutta era la trasmissione, una tortura, un luogo molesto. Non mi manca il senso dell’umorismo, ma lì sono stata umiliata in modo terribile. Mi ero messa in un pasticcio da servizio militare. Mi sono operata al tendine in seguito a un incidente in sala prove e ora non posso più giocare a tennis, sport che adoro”.

Giuliana De Sio e il rapporto con la famiglia

Il capitolo relativo alla famiglia è molto duro da affrontare per l’attrice: un padre andato via quando lei aveva solo 11 anni, la madre alcolista e a tratti violenta.

Più volte l’attrice ha pensato di costruire una famiglia tutta sua, ma questo desiderio è stato ostacolato:

“Ho avuto tre aborti spontanei ed è stato molto doloroso anche se riesco a metabolizzare gli eventi negativi, li sdrammatizzo, li depotenzio, sono cose che capitano ai vivi mi dico”.

“Cose che so essere vere”

Giuliana De Sio racconta la sua partecipazione a “Cose che so essere vere” sotto la direzione di Valerio Binasco che debutterà il prossimo 7 ottobre a Torino, dove verrà replicato fino al 27 ottobre. Poi sarà in tournée dal 29 ottobre 2024 al 2 febbraio 2025 nelle principali città italiane.