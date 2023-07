La giovane Michelle Causo è stata uccisa a coltellate a Primavalle, prima di essere messa in posizione fetale dentro un carrello della spesa, occultata da stracci e sacchi dei rifiuti. Ad ammazzarla, è stato un ragazzo anche lui minorenne, che non ha avuto nessuna pietà.

Omicidio Michelle Causo, la mamma del killer: “Sono morta anche io”

“Mi sono sacrificata tutta la vita per questo figlio, per garantirgli un futuro. Ho fatto tutto per lui, lavorando giorno e notte, quello che ha fatto mi devasta. Non riesco a crederci. Sono morta anche io: ha ucciso anche me“ – spiega la madre del killer agli agenti di polizia, quando le viene confermato che suo figlio è stato arrestato. La donna ha raccontato tutto il dolore di una madre che ha dedicato tutta la sua vita alla famiglia e che ora sente di non avere più nulla.

“Cambio casa per paura” – la confessione della madre del killer

In tutto questo marasma che le ha sconvolto la vita per sempre, la donna ha deciso di cambiare casa, almeno per il momento. La madre del 17enne ha deciso di passare qualche giorno da un’amica e allontanarsi un po’, per quanto resti comunque impossibile, da questa drammatica vicenda che forzatamente la coinvolge, anche se non in maniera diretta. Il killer, che non vede e non sente sua madre da mercoledì, è in attesa dell’interrogatorio di convalida.