Traguardo importante per Michelle Hunziker e Goffredo Cerza. Suocera e genero sono riusciti a superare una scalata difficile, la “4 peaks extreme challenge” e hanno ottenuto il diploma.

Michelle Hunziker e Goffredo, diploma per la scalata “extreme”

Tramite il suo profilo Instagram, Michelle Hunziker ha voluto condividere un importante traguardo che ha raggiunto con il genero Goffredo Cerza. I due si sono imbarcati in un’avventura ad alta quota, una scalata difficilissima nota come “4 peaks extreme challenge”, che comprende quattro cime sopra i 3 mila metri. In totale, hanno percorso 2 mila metri in salita e 1.900 in discesa, alternando ferrate difficoltose.

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker, emozionata per la scalata, ha raccontato:

“Ragazzi, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto la quarta vetta dopo otto ore e 43 minuti di scalate, di camminate, vi dico è stata dura e sono molto emozionata perché ci sono stati dei momenti in cui pensavo di non farcela. C’erano dentro anche delle ferrate ma passo dopo passo, grazie alla bravura di Pio (Canins, scalatore professionista, ndr) e ai miei ragazzi che mi hanno sempre dato un po’ di motivazione, ce l’abbiamo fatta ed è veramente un’esperienza unica perché è proprio come la vita: ci sono delle difficoltà da superare ma non puoi mai guardare la vetta dal basso, devi procedere passo dopo passo”.

Michelle e Goffredo ricevono il diploma

Il giorno dopo la scalata, Michelle Hunziker e Goffredo hanno ricevuto un diploma per aver portato a termine la “4 peaks extreme challenge”. La guida dell’Alta Badia che ha consegnato le medaglie si è complimentata con loro, poi suocera e genero si sono fatti le congratulazioni a vicenda. “Medaglia meritatissima anche per te e grazie di avere accompagnato Michelle in questo viaggio… È stata lei che ha accompagnato me“, ha ammesso Cerza.