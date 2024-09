Pronta per il ritorno alla conduzione di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker torna nel salotto di Silvia Toffanin. Ecco cosa ha detto in merito all’arrivo di un compagno nella sua vita.

Michelle Hunziker a Verissimo: il racconto dell’infanzia

Michelle Hunziker è pronta a tornare, questa sera 23 settembre, dietro il bancone di Striscia la Notizia con Nino Frassica, prima però si è raccontata a Verissimo da Silvia Toffanin.

La conduttrice tv si racconta ricordando la sua infanzia:

“Avevo molti no, mia madre doveva lavorare per sostenerci. Ma questo è stato un grande insegnamento per me. Il mio rapporto con mia figlia Aurora adesso è bellissimo, quando le dicevo dei no lei non capiva il perché ma ora siamo unitissime”.

Michelle Hunziker e l’arrivo del piccolo Cesare

Oltre alla sua infanzia, la Hunziker ha parlato del rapporto con le sue figlie e con il nipotino Cesare:

“Cesare voleva stare con la nonna e loro ci rimanevano male perché volevano stare con me. Il piccolo ha detto già “Nonna” e io mi sciolgo. Lui è un bambino felice, super sereno, balla tutto il tempo e piange pochissimo”.

Nel corso dell’intervista a Verissimo, la conduttrice si è lasciata andare all’emozione e si è commossa parlando di sua figlia Aurora Ramazzotti.

Il rapporto speciale tra Michelle Hunziker e il genero Goffredo

La donna sul genero ha dichiarato:

“Aurora è stata fortunata e se lo merita perché ha una grande sensibilità. Goffredo è un 28enne con una consapevolezza di un 40enne ed io e lui siamo molto uniti. Io sono entrata in sala parto quando è nato Cesare, eravamo noi tre e lì è nata un’unione forte”.

Goffredo ha scritto una lettera alla suocera che l’ha fatta commuovere. Il ragazzo ha rivelato a Michelle Hunziker di aver sempre trovato in lei un’alleata che non l’ha fatto mai sentire di troppo. Il ragazzo l’ha poi ringraziata per avergli permesso di conoscere Aurora e per esserci per loro.

A tal proposito, la Hunziker ha aggiunto di sperare di avere un amore come quello di sua figlia con il compagno Goffredo. La padrona di casa ha, a questo punto, spinto la conduttrice a lanciare un appello: