Michelle Hunziker avrebbe trovato un nuovo fidanzato ritrovando così quella stabilità sentimentale che le è mancata dopo la separazione da Tomaso Trussardi avvenuta nel 2022. Cerchiamo di capire chi è l’uomo che ha scelto per aprire un nuovo capitolo della sua vita.

Michelle Hunziker, divisa tra i molti impegni lavorativi

Michelle Hunziker è attualmente al timone dell’edizione di Striscia La Notizia che conduce con Gerry Scotti i due fanno coppia lavorativamente parlando, nel programma di Antonio Ricci da oltre 20 anni e sono in grado di regalare il giusto brio che attira moltissimi spettatori.

Non solo Striscia nei pensieri della showgirl svizzera, infatti ha da poco annunciato di prendere parte alla semifinale dell’Eurovision Song Contest, in veste di conduttrice, che si terrà a fine mese proprio in Svizzera, per la precisione a Basilea.

Michelle però non sarà presente sulla televisione italiana per via dell’incompatibilità lavorativa con Mediaset, non è però detto che non possa essere presente in Rai per la conduzione della finale. Per questo bisognerà attendere le prossime settimane.

Stefano Rosso, lui la possibile nuova fiamma?

Michelle è stata paparazzata dal settimanale Diva e Donna in compagnia di Stefano Rosso, uno dei figli di Renzo Rosso, fondatore della casa stilistica Diesel ed è un imprenditore nel campo della moda.

I due sono stati fotografati assieme alla figlia di lui, Rania, nata dalla relazione con l’ex Giulia Chillemi, a passeggio per le via di Milano, come riporta anche Gazzetta.it emerge una notevole familiarità tra i due che infatti si frequentano da tempo.

Ora il sospetto di molti, che dovrà essere conclamato, è che non sia solo amicizia. Bisognerà attendere l’evolversi della situazione.