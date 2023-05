Michelle Obama scatenata al concerto di Springsteen: polemiche sui social

Polemiche sui social per le immagini dell'ex first lady Michelle Obama al concerto di Bruce Springsteen.

Nelle ultime ore negli Stati Uniti non si fa altro che parlare di Michelle Obama. L’ex first lady s’è fatta notare al concerto di uno dei suoi artisti del cuore, il leggendario Bruce Springsteen. Invitata sul palco, non è di certo rimasta con le mani in mano, anzi, s’è scatenata attirando su di sé numerose critiche.

Michelle Obama si scatena con il tamburello al concerto di Bruce Springsteen: il video è virale

Michelle Obama è stata di certo una delle first lady più amate dell’epoca recente negli States. Moglie dell’ex presidente Barack Obama, ancora oggi continua ad avere molta popolarità, ma non sempre ciò è sinonimo di apprezzamenti. Ciò che sta accadendo in questi giorni ne è la prova.

Bruce Springsteen, attualmente in tour, ha fatto tappa a Barcellona e Barack e Michelle Obama, da sempre grandi fan del ‘Boss’, hanno preso di corsa un volo privato che da New York li ha portati in Spagna.

Sono state tre ore di concerto entusiasmanti, quelle al Palau Sant Jordi di Barcellona, dove Springsteen, insieme alla sua E Street Band, ha fatto incetta di applausi. Sulla sua ‘Glory days‘ poi l’ex first lady è stata invitata sul palco, dove ha accompagnato la band con il tamburello, dando fondo alla sua energia.

Le polemiche su Twitter

Il video di Michelle Obama conquistare la scena ha fatto rapidamente il giro dei social, scatenando non poche critiche specialmente su Twitter: “Parlano di ambiente, di come proteggerlo e poi arrivano dagli Stati Uniti con un jet privato che chissà quanto consuma” scrive un utente.

Un altro invece ‘cinguetta’: “Obama che muove più di venti auto di sicurezza per andare a un concerto… non ho parole“, mentre un altro ancora: “Oltre al concerto di Springsteen, hanno visitato anche la Sagrada Familia gratis e saltando la fila“. Polemiche feroci sulla coppia.