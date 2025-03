Le cause della morte di Michelle Trachtenberg, giovane attrice di 39 anni conosciuta per Buffy L’Ammazzavampiri e Gossip Girl, potrebbero finalmente essere venute alla luce. La giovane è stata trovata morta nel suo appartamento a Manhattan. Dato il rifiuto della famiglia di lasciare eseguire un’autopsia la causa della morte è ufficialmente indeterminata.

Molti amici però hanno parlato dell’attrice, dicendo che aveva sempre sofferto di problemi alle ossa, alla schiena, subendo anche diverse cadute gravi. Per chi la conosceva, quindi, questa sarebbe stata una morte non inaspettata, nonostante la giovane apparentemente non si sia mai lasciata abbattere dalle sue condizioni di salute.

La riluttanza della famiglia

Gary Mantoosh, rappresentante della famiglia Trachtenberg, ha fatto sapere al pubblico che la famiglia vuole massima riservatezza e non rilascerà dichiarazioni. Unito al fatto che non hanno rilasciato il permesso di eseguire l’autopsia sul corpo di Michelle il loro è sicuramente un atteggiamento strano, ma comprensibile nell’ottica in cui la giovane fosse stata davvero malata da diverso tempo. Sembra però che lei non l’abbia mai fatto sapere pubblicamente, rassicurando sui social di essere felice ed in salute i follower preoccupati.

Possibile cause della morte: un trapianto andato male

I fan di Michelle, ultimamente, avevano espresso preoccupazione per le condizioni di salute dell’attrice in seguito ad un suo dimagrimento allarmante. Come già detto, lei li avrebbe rassicurati, solo per poi essere stata trovata priva di sensi e soccombere poi alla morte a soli 39 anni.

Da quanto emerso, il suo aspetto emaciato sarebbe stato la conseguenza di un trapianto di fegato effettuato dalla Trachtenberg. Proprio quest’ultimo si ipotizza aver causato la morte della giovane: un rigetto del trapianto potrebbe tranquillamente averla portata alla morte, dato il suo stato di salute già precario.

Specifichiamo però che probabilmente non verremo mai a sapere nulla di più, e soprattutto nulla di definitivo. Alla riservatezza della famiglia ed il rifiuto dell’autopsia si aggiunge il fatto che la polizia abbia chiuso le indagini. Evidente quindi che per i famigliari la morte della giovane Michelle sia un doloroso capitolo chiuso. Le cause della morte di Michelle Trachtenberg sono probabilmente quindi queste, ma non avremo mai una conferma ufficiale.