MIDƐM+ 2024: il festival della musica che sfida il futuro

Dal 24 al 27 gennaio 2024, Cannes ospiterà la nuova edizione di MIDƐM+, il festival internazionale della musica che riunisce i professionisti del settore per discutere, innovare e creare nuove opportunità di business. Il tema di quest’anno è DISTORTION, una parola che evoca il potere trasformativo e rivoluzionario della musica, capace di sfidare i pregiudizi e le convenzioni.

MIDƐM+ è il Marché International du Disque et de l’Édition Musicale, un evento che dal 1967 si propone di essere il punto di riferimento per l’industria musicale globale. Ogni anno, migliaia di partecipanti provenienti da oltre 80 paesi si incontrano al Palais des Festivals et des Congrès di Cannes per assistere a concerti, conferenze, workshop e meeting, con l’obiettivo di scambiare idee, conoscenze ed esperienze, e di creare nuove collaborazioni e partnership.

L’edizione 2024 di MIDƐM+ si presenta come una delle più ricche e stimolanti di sempre, con un programma che abbraccia tutti gli aspetti della musica, dalla creazione alla distribuzione, dalla promozione alla monetizzazione, dalla formazione alla sostenibilità. Tra gli argomenti chiave, l’inclusione di tutte le industrie creative e culturali, che rappresentano una fonte di valore aggiunto e di diversità per il settore musicale; il Public Affairs Summit, uno spazio dedicato al dialogo e alla collaborazione tra i rappresentanti della musica e quelli delle istituzioni, delle organizzazioni e dei media, per affrontare le sfide e le opportunità che il contesto attuale presenta; la valorizzazione dei futuri talenti, attraverso l’offerta di accademie professionali che forniscono formazione, mentoring e networking ai giovani emergenti.

Il tema di quest’anno, DISTORTION, vuole essere una provocazione e una sfida per l’industria musicale, che si trova a dover affrontare scenari inediti e complessi, ma anche ricchi di potenzialità. La distorsione, infatti, non è solo un effetto sonoro, ma anche un modo di vedere le cose in modo diverso, di rompere gli schemi, di esprimere la propria identità e creatività. La musica, da sempre, ha avuto questo ruolo di agente di cambiamento, di catalizzatore di emozioni, di strumento di comunicazione e di coesione sociale. MIDƐM+ vuole celebrare questo potere della musica, e offrire ai suoi partecipanti le chiavi per interpretare e influenzare il futuro del settore.

Oltre alle conferenze e ai workshop, che abbracciano tutti gli aspetti della musica, dalla creazione alla distribuzione, dalla promozione alla monetizzazione, dalla formazione alla sostenibilità, il festival offrirà anche una serie di concerti imperdibili, che metteranno in mostra la diversità e la qualità della musica contemporanea. In cartellone nomi di fama internazionale come De La Soul (live band), Blackstar, Soolking, Yemi Alade, Baxter Dury, Royal Republic, French 79, Kid Francescoli, Madame Monsieur, Clara Ysé e l’Orchestre National de Cannes. Ma il focus è anche su a anche artisti emergenti e innovativi, come Yaron Deutsch, Ensemble Alicantus, Eddi Megraoui, Antoine Bourachot, e Pedro Winter: il programma completo di live e dj set è disponibile sul sito ufficiale dell’evento.

MIDƐM+ 2024 fa parte della comunità MuSee+, che offre servizi e contenuti durante tutto l’anno; per due giorni, MIDƐM+ 2024 proporrà anche la MuSee Discovery Experience + MIDƐM+ Academy, con conferenze, panel, sessioni e masterclass su temi come innovazione, responsabilità sociale d’impresa e nuovi modelli di business, e opportunità di networking e mentoring per i giovani talenti emergenti.