Migliaia di persone hanno partecipato ai funerali di Nadia Ferrari, madre di Marco Mengoni. L'addio dei fan si è manifestato attraverso i fiori lasciati sul sagrato, mentre la cerimonia si è svolta in privato.

Nadia Ferrari, madre di Marco Mengoni, è stata salutata per l’ultima volta da migliaia di persone al suo funerale. Il sagrato era ricoperto di fiori provenienti anche dalla Sony Music Italia e dalla famiglia di Nino D’Angelo. L’emozionante cerimonia privata si è tenuta alle 11 di mattina nel Duomo di Ronciglione, la cittadina natale di Marco e dove la madre viveva ancora.

Nadia Ferrari è stata cremata con un’accoglienza calorosa di fiori sul sagrato. La cerimonia privata è stata riservata a familiari e amici. Non appena il carro funebre con il feretro di Nadia Ferrari ha raggiunto la piazza del centro dove si trova la chiesa, l’intera popolazione era lì per mostrare sostegno a Marco e per salutare una donna molto amata e conosciuta per l’ultima volta.

Al termine della cerimonia, quando è uscito il feretro di Nadia, una folla si è radunata attorno a Marco e a suo padre in segno di vicinanza.