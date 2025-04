Segnali di miglioramento nella salute del Papa

Recentemente, la sala stampa vaticana ha comunicato che ci sono stati “miglioramenti” nella salute di Papa Francesco, evidenziando che il Pontefice ha potuto partecipare a diverse attività pubbliche. Durante un briefing con i giornalisti, è stato sottolineato che il Papa ha mostrato entusiasmo nel recarsi in basilica per incontrare i fedeli. Questo segnale positivo è stato accolto con gioia dai suoi sostenitori e dai membri della Chiesa, che hanno visto in questo un segno di speranza e di ripresa.

Attività recenti e incontri ufficiali

Il Papa ha ripreso a svolgere incontri ufficiali, ricevendo membri della Segreteria di Stato e diversi Capi Dicastero. Questi incontri si sono svolti nel suo appartamento al secondo piano di Santa Marta, dove il Pontefice continua la sua convalescenza. Tra i visitatori recenti ci sono stati mons. Edgar Pena Parra, mons. Paul Richard Gallagher e mons. Luciano Russo. La ripresa di tali attività è un chiaro indicativo della volontà del Papa di tornare a svolgere il suo ruolo di guida spirituale, nonostante le sfide legate alla sua salute.

La convalescenza e le terapie del Papa

La sala stampa vaticana ha confermato che Papa Francesco trascorre “periodi prolungati senza l’ausilio dell’ossigeno”, il che è un segnale incoraggiante per la sua salute. La somministrazione di ossigeno avviene solo in modo residuale e per fini terapeutici. Il Pontefice sta seguendo un programma di fisioterapia, sia motoria che respiratoria, per supportare il suo recupero. Inoltre, è stato delegato il cardinale Leonardo Sandri a presiedere la messa della Domenica delle Palme, un gesto che evidenzia la continua presenza del Papa nella vita della Chiesa, anche se in forma limitata.

Prospettive future e presenza del Papa

Nonostante i miglioramenti, la sala stampa ha avvertito che non ci sono previsioni certe sulla presenza del Papa in eventi pubblici futuri, poiché ciò dipenderà anche dalle condizioni meteorologiche e dalla sua salute. Tuttavia, i segnali di ripresa sono incoraggianti e i fedeli continuano a pregare per il suo completo recupero. La figura del Papa rimane centrale nella vita della Chiesa e la sua resilienza è fonte di ispirazione per molti.