A Lampedusa, nell’hotspot di Contrada Imbriacola, si trovano attualmente 356 migranti, mentre altri 210 sono stati trasferiti a Porto Empedocle. Durante la notte, un peschereccio con 347 persone a bordo, incluse due donne, è giunto da Zouara, Libia.

Sbarchi di migranti: senza tregua dal 2013

A bordo del peschereccio c’erano migranti bengalesi, egiziani, pakistani e siriani, molti dei quali avevano pagato dai 4.000 agli 8.000 euro per la traversata.

Nel decimo anniversario della strage del 3 ottobre 2013 a Lampedusa, si ricorda che centinaia di migranti somali ed eritrei, provenienti dalla Libia, erano quasi giunti sull’isola siciliana. Per segnalare la loro posizione, incendiarono una coperta, ma le fiamme si propagarono, causando la morte di 368 migranti e il salvataggio di 155. Da allora, oltre un milione di migranti sono arrivati in Italia dal 2013 fino al 28 settembre 2023, con un aumento dei minori non accompagnati. Nel 2016 si registrò un record di arrivi, molti provenienti dalla Nigeria.

Il ministro Tajani: contrastare il fenomeno dei “falsi visti”

Il Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha adottato una posizione rigorosa in merito ai visti falsi per i migranti clandestini. Recentemente, ha inviato ispettori in Congo per valutare la situazione del rilascio dei visti; in passato, iniziative simili sono state intraprese per altri paesi. Il Ministro ha riferito a Libero che le indagini hanno rivelato una situazione gravemente compromessa, soprattutto in Congo, sollevando preoccupazioni, il Ministro degli Affari Esteri italiano sta lavorando per affrontare la questione dei visti falsi nel contesto dell’immigrazione.

