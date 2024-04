Migranti, naufraga barchino vicino a Lampedusa: 1 morto

Ancora morti nel mare Mediterraneo. Questa volta a perdere la vita durante “il viaggio della speranza” è una ragazza di appena 18 anni. La giovane si trovava a bordo di un’imbarcazione che è naufragata in area Sar maltese nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile. Con la 18enne erano presenti anche due cugine di 19 e 18 anni. Sono state quest’ultime a riconoscere il corpo senza vita della cugina al momento dell’identificazione.

Migranti, naufragio al largo di Lampedusa: morta ragazza di 18 anni

Ad attivarsi per salvare la ragazza e gli altri 45 migranti poi prontamente recuperati è stata la motovedetta Cp274. Stando a quanto si apprende non risulterebbero dispersi. Il cadavere, così come i migranti, sono stati poi trasferiti al molo Favarolo. In stato di shock le due cugine – riporta la testata “La Repubblica” – che hanno raccontato di aver visto la cugina mentre veniva inghiottita dalle onde.

Disposte le analisi sul corpo della ragazza

Il cadavere della ragazza si trova nella camera mortuaria del cimitero Cala Pisana di Lampedusa. Il pubblico ministero designato ha fissato un esame approfondito sul corpo della giovane che dovrebbe essere effettuato già nelle prossime ore. Ciò dovrebbe servire a chiarire se la 18enne sia effettivamente morta o meno di annegamento.